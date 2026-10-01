Η ΚΝΕ πραγματοποιεί κινητοποίηση σήμερα Πέμπτη στις 19:00 στο Σύνταγμα διακινώντας ασφαλείς αθλητικές υποδομές με αφορμή τον άδικο χαμό του 16χρονου αθλητή, Γκιάνα Ασλάν, με τον Σάββα Κωφίδη να δηλώνει πως ενώνει και αυτός την φωνή του γιατί ο αθλητισμός πρέπει να δίνει ζωή και όχι να αφαιρεί.

Συγκλονισμένη η κοινή γνώμη δεν μπορεί να πιστέψει πως ένας 16χρονος έχασε την ζωή του σε γήπεδο της Θάσου. Με αφορμή το χαμό του Γκιάνα Ασλάν η ΚΝΕ πραγματοποιεί κινητοποίηση σήμερα Πέμπτη στις 19:00 στο Σύνταγμα διεκδικώντας ασφαλείς αθλητικές υποδομές.

Δίπλα σε αυτή την κίνηση είναι ο Σάββας Κωφίδης ο οποίος ανέφερε σχετικά: «Δεν είναι πρώτη φορά που η ΚΝΕ φωνάζει για ζητήματα ασφαλείας υποδομών. Υποδομές που αφορούν την ζωή της νεολαίας. Ούτε έρχεται εκ των υστέρων, μετά από ένα τραγικό γεγονός σαν αυτό στη Θάσο, αυτή η φωνή.

Γι' αυτό ενοχλεί τους εκάστοτε υπεύθυνους κυβερνώντες, αυτούς που δεν ιδρώνει τ' αυτί τους. Και η φωνή ζητάει κάτι πολύ απλό: Ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας. Αυτό όμως κοστίζει. Και ό,τι κοστίζει και δεν παράγει κέρδος δεν προκρίνεται από τους κουμανταδόρους της ζωής μας. Αυτός είναι ο λόγος που μια αθλητική υποδομή μετατρέπεται σε επικίνδυνη. Μαζί με την αδιαφορία και την ανικανότητα πολλές φορές.

Ενώνω την φωνή μου με την ΚΝΕ, που προσπαθεί να κινητοποιήσει κι άλλες φωνές που χρειάζονται, για να ακουστεί δυνατά το σύνθημα: Ο αθλητισμός πρέπει να δίνει κ όχι να αφαιρεί ζωή!».