Νέα τροπή στη δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: «Δεν αποκλείεται να πέθανε και από Covid»

Ο τελευταίος μάρτυρας στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα εφέρε κάποια νέα δεδομένα, υποστηρίζοντας πως η Covid 19 μπορεί να ευθύνεται για τον χαμό του Αργεντίνου.

Μια νέα θεωρία προέκυψε στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο εμπειρογνώμονας, Πάμπλο Φεράρι, ο οποίος ήταν ο τελευταίος μάρτυρας που κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου, δήλωσε ότι η COVID-19 δεν μπορεί να αποκλειστεί ως πιθανή αιτία θανάτου του Αργεντίνου θρύλου, εισάγοντας ένα σενάριο που δεν είχε προηγουμένως παίξει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να πέθανε από Covid. Ο θάνατος του Μαραντόνα συνέβη στο αποκορύφωμα της πανδημίας. Πιστεύω ότι ήταν μεθοδολογικό λάθος που δεν πραγματοποιήθηκε το τεστ», δήλωσε ο Φεράρι.

Ο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, στο αποκορύφωμα της πανδημίας, ενώ λάμβανε κατ' οίκον φροντίδα σε μια κατοικία έξω από το Μπουένος Άιρες. Ο Φεράρι εξήγησε ότι η ασθένεια θα μπορούσε να προσβάλει γρήγορα το αναπνευστικό σύστημα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποβεί μοιραία μέσα σε λίγες ώρες.

El experto mencionó que no se puede descartar que Maradona haya muerto de Covid-19 y tildó de error metodológico no haberle hecho un hisopado para evaluar la presencia de la enfermedad. pic.twitter.com/GcuZMe4CQ6 — Meganoticias (@meganoticiascl) September 23, 2026

«Ήταν ένας αιφνίδιος θάνατος. Ο Μαραντόνα υπέστη καρδιακή προσβολή, αρρυθμία και οξύ πνευμονικό οίδημα, τα οποία τελικά τον προκάλεσαν ασφυξία. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποιον που πάσχει από οξύ πνευμονικό οίδημα να περνάει ώρες ασφυξίας. Αυτό το χρονικό διάστημα ήταν εξαιρετικά σύντομο. Δεν μπορώ να ισχυριστώ, από ιατρικής-επιστημονικής άποψης, ότι υπέστη πολλές ώρες αγωνίας. Ήταν ένα ξαφνικό γεγονός», επέμεινε ο εμπειρογνώμονας.

Η κατάθεση του Φεράρι τράβηξε ιδιαίτερη προσοχή επειδή η πιθανότητα αυτή δεν είχε τεθεί κατά τις προηγούμενες 43 ακροάσεις, στις οποίες κατέθεσαν συνολικά 76 μάρτυρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το υγρό συσσωρεύτηκε στους πνεύμονες του Μαραντόνα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, που ενδεχομένως κυμαινόταν από λίγα λεπτά έως μερικές ώρες, τονίζοντας ότι αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να έχει προκαλέσει αναπνευστική δυσχέρεια που τελικά οδήγησε σε καρδιακή ανακοπή.

Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου, όταν οι κατηγορούμενοι αναμένεται να αρχίσουν να αναπτύσσουν τις καταθέσεις τους, ενώ οι τελικές αγορεύσεις έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 6 Οκτωβρίου και μετά θα ακολουθήσει η επιβολή των ποινών. Και οι επτά που κάθισαν στο εδώλιο κατηγορούνται για απλή ανθρωποκτονία με ενδεχόμενη πρόθεση σχετικά με τις περιστάσεις του θανάτου του Μαραντόνα.