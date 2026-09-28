Ένα πρωτοφανές σκηνικό σημειώθηκε στον αγώνα μεταξύ της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και της Ανγκουίλα, όταν παίκτης κέρδισε δύο αποβολές αντιπάλων, επειδή τον τράβηξαν από το μαλλί.

Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα με την Ανγκουίλα για το CONCACAF Nations League, με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν μία ευρεία νίκη με σκορ 5-0. Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων, Ένταν Σίπιο, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 68ο λεπτό και κατάφερε να αλλάξει τις ισορροπίες του αγώνα με έναν απρόσμενο τρόπο.

Η αλήθεια είναι ότι ο 36χρονος χαφ τραβάει πάντα τα βλέμματα, καθώς διαθέτει τεράστια ράστα που φτάνουν σχεδόν μέχρι τους αστραγάλους του και για να μπορεί να αγωνίζεται χωρίς να τον εμποδίζει το μαλλί του, τα δένει στην μέση του με μία ειδική ζώνη. Ωστόσο η ιδιαίτερη εμφανισιακή του προτίμηση αποδείχθηκε... παγίδα για τους αντιπάλους.

Αναλυτικότερα, μόλις τέσσερα λεπτά μετά την είσοδο του στο παιχνίδι, ο αντίπαλος του, Κέον Γκριν, τον τράβηξε από τα μαλλιά στην προσπάθεια του να τον σταματήσει, γνωρίζοντας την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή. Και ενώ όλοι πίστευαν πως οι υπόλοιποι παίκτες πήραν το μάθημα τους, στις καθυστερήσεις συνέβη ακριβώς το ίδιο από τον Νάιτ, ο οποίος υπέπεσε στην ίδια χειρονομία, αντικρίζοντας και εκείνος με τη σειρά του την ίδια τιμωρία.

Έτσι χωρίς καν να σκοράρει, ο Σίπιο κατάφερε να αφήσει την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα με εννέα παίκτες, σημειώνοντας ένα από τα πιο περίεργα σκηνικά που έχουν συμβεί στο ποδόσφαιρο.