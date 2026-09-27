Λίσι μετά από 100 μέρες και μπάσκετ με ανάγκη για εξυγίανση…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για όσα βλέπει και περιμένει να δει από τον Αλέσιο Λίσι, αλλά και για την πολύ μεγάλη ανάγκη του ελληνικού μπάσκετ που ολοφάνερα κάνει προσπάθεια να μπει σε νέα εποχή.

Ξεκινήσαμε να γράφουμε για ποδόσφαιρο, αλλά για άλλη μία φορά μας γύρισαν τα μάτια βλέποντας έναν αγώνα μπάσκετ ελληνικής διοργάνωσης…

Στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ αξίζει να αναφερθούμε στο κεντρικό πρόσωπο που δεν είναι άλλος από τον προπονητή Αλέσιο Λίσι. Ήταν λόγω της μεγάλης αλλαγής στη θέση, θα είναι και στην συνέχεια. Ξεκινάμε με αυτό που επί χρόνια έγραφα: «Η επόμενη μέρα μετά τον Λουτσέσκου θα είναι ΠΟΛΥ δύσκολη». Έτσι είναι και θα είναι για πάρα πολλούς λόγους…

Ο Λίσι υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ στις 22 Ιουνίου και αυτό είναι ένα πρώτο γεγονός που πρέπει να θυμόμαστε. Ο Μάτος ως νέος αθλητικός διευθυντής ανέλαβε 6 Ιουνίου, από τότε άρχισε να τρέχει ο νέος ΠΑΟΚ που φυσικά άργησε πάρα πολύ με τις μεταγραφές του. Ο Δικέφαλος στις 28 Σεπτεμβρίου ΔΕΝ έχει ΚΑΜΙΑ μα ΚΑΜΙΑ σχέση με την ομάδα προ δύο ή τριών μηνών.

Ο προπονητής έχει «δικαιολογίες» με το ότι έχασε το βασικό στάδιο προετοιμασίας ως γνωριμία με τα νέα πρόσωπα, αφού πάρα πολλοί νέοι ήρθαν μετά τις 15 Αυγούστου. Όλα τα δίκια έχει και με το πώς έχασε τον Κωνσταντέλια. Από εκεί και πέρα για τον Λισι τώρα που συμπληρώνει 100 μέρες στον ΠΑΟΚ, ισχύει:

Κέρδισε τη θέση αφού έπεισε για το ποδοσφαιρικό σχέδιό του, για την αντίληψη και την εργατικότητά του, παρά το ότι δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό: «Γιατί ο Ράζβαν ήξερε από πρωταθλητισμό όταν ήρθε σε εμάς το 2017;» λένε ΟΛΟΙ μα ΟΛΟΙ με ένα στόμα…

Κράτησε μερικές βασικές αρχές από όσα βρήκε, προσπάθησε να παίξει λίγο πιο άμεσα, αφήνοντας πιο ελεύθερους μερικούς παίκτες. Το πλήρωσε -σε ένα ποσοστό- με κακή αμυντική λειτουργία σε μεγάλα διαστήματα των πρώτων αγώνων.

Απέτυχε κι αυτός όπως όλοι με τον οδυνηρό ευρωπαϊκό αποκλεισμό για τον οποίο έχει -μάλλον- τις λιγότερες ευθύνες.

Άκουσε τους παίκτες στην μεγάλη κουβέντα που έγινε μετά το 3-1 από τον Παναθηναϊκό. Ήταν μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση που βοήθησε πάρα πολύ στην πορεία

Προσαρμόστηκε σε νέα δεδομένα και ήδη καταλαβαίνει ότι ο πρωταθλητισμός στην Ελλάδα είναι… άρρωστη υπόθεση και έτσι (με τρομερή δύναμη και ανοσία) πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Ήρθε, είδε, έπαθε, έμαθε, γνώρισε, ζύγισε, έχασε, κέρδισε και τώρα μπορεί να δουλέψει καλύτερα ώστε σε ένα εύλογο διάστημα (ένας-δύο μήνες) να παρουσιάσει έναν ΠΑΟΚ-νικητή. Συνέπεια σε μία ταυτότητα, νοοτροπία και νίκες!

Περιμένουμε να δούμε, μαζί με τη στήριξη και τη βοήθεια που πρέπει να του προσφέρουν καθημερινά ο Σαββίδης και οι άνθρωποί του ποδοσφαιρικού τμήματος όπως ο Μάτος και ο Βιεϊρίνια.

Τα βασικά για το μπάσκετ

Ήμασταν σε προαγωνιστική περίοδο στο μπάσκετ με φιλικούς αγώνες, τώρα πλέον ξεκίνησαν και τα επίσημα. Μερικά πρώτα βασικά συμπεράσματα, ενώ βρισκόμαστε μόλις στο 2% της σεζόν και έχουμε παάάρα πολύ δρόμο μπροστά μας.

* Ο Παναθηναϊκός (όπως και ο Ολυμπιακός) είναι καθεστώς στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ εδώ και πολλά-πολλά χρόνια. Ο ΠΑΟΚ δύο φορές μέσα σε λίγες μέρες έδειξε απόλυτα ανταγωνιστικός κόντρα στο έναν από τους δύο. Το έκανε με συνέπεια και απέναντι στην Αρμάνι την οποία κατανίκησε, ενώ επικράτησε και της Παρτιζάν. Νωρίτερα, παρέσυρε Νάπολι και Ούντινε…

* Αναφορικά με τα σχόλια για τις απουσίες του Παναθηναϊκού, ένα μόνο πράγμα: Κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη, ο ΠΑΟΚ με τέσσερις φορές μικρότερο μπάτζετ από τους πράσινους, παρέταξε χθες ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ καλύτερη και πλήρη γραμμή περιφερειακών! Αυτή είναι η είδηση, μαζί με μερικές ακόμη…

* Χθες ο ΠΑΟΚ κέρδιζε στα 39 από τα 40 λεπτά τον πάμπλουτο και πολύπειρό αντίπαλό του, την ομάδα του Ομπράντοβιτς.

* Τον κέρδισε παρά την αποβολή Ταϊρί με αστεία φάουλ, την αποβολή Μήτρου-Λονγκ και τον τραυματισμό Χουγκάζ, χωρίς και τον Γκρέι.

* Στον αγώνα ΠΑΟΚ-ΠΑΟ, οι Πράσινοι είχαν 27 στα 48 σουτ. Ο ΠΑΟΚ έκανε 72(!!) προσπάθειες και ευστόχησε στις 33. Εννοείται ότι η διαφορά προήλθε από τα 17 επιθετικά ριμπάουντ των παικτών του Τρινκέρι. Τα λάθη ήταν 13 Παναθηναϊκός και 11 ΠΑΟΚ! Αυτά τα βασικά περί κατοχών, φάουλ και βολών σε αγώνα που "έπρεπε" να τον διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τέλους με το... έτσι θέλω.

* Ο μόνος λόγος που ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε με διαφορά και το ματς έφθασε στο σουτ, ήταν οι αποφάσεις των διαιτητών που έδωσαν 36 βολές σε αυτόν με τις λιγότερες κατοχές, που πίεζε και κυνηγούσε ΣΥΝΕΧΕΙΑ σε όλο το ματς και μόλις 16 στην σαφώς καλύτερη ομάδα της βραδιάς, με τις πολλές-πολλές-πολλές παραπάνω κατοχές! Μία εντελώς, πολύ παράξενη, ακατανόητη και διαφορετική αντιμετώπιση των δύο ομάδων.

Ο τρόπος που ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τη χρονιά είναι ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΣ, όχι μόνο επειδή χθες κέρδισε Παναθηνακό, Τηγάνηδες, Τσιμπούρηδες και λοιπές δυνάμεις. Φυσικά και ΔΕΝ έγινε ακόμη ΤΙΠΟΤΑ, πέρα από τον ξεσηκωμό εδώ στη Θεσσαλονίκη και τη δυναμική που αναπτύσσεται.

Αλλά… ΑΝ αυτό το λατρεμένο άθλημα δεν εξυγιανθεί στην Ελλάδα, αν επιτέλους δεν ισορροπήσουν όσοι σφυρίζουν σεβόμενοι και τους άλλους που παίζουν μπάσκετ, ΑΝ έχουμε τέτοια αισχρά φαινόμενα όπως τα χθεσινά, πολύ-πολύ γρήγορα θα έχουμε άσχημα γεγονότα απαξίωσης. Ξέρω την απάντηση για Ομοσπονδία και Παναθηναϊκό (σε σχέση με Ολυμπιακό) και να χαμε να λέγαμε… Αυτοί νομίζουν ότι την άλλη Ελλάδα την ενδιαφέρει ποιος ευνοείται περισσότερο από τον άλλο, πέρα από το ότι δε νοιάζονται ποιοι άλλοι παίζουν μπάσκετ στη χώρα. Όποιος ασχοληθεί με το ποιος είναι στην Ομοσπονδία, ποιος στηρίζει την κατάσταση και όχι με τα γεγονότα (όπως τα χθεσινά) που φανερώνουν ότι ΔΕΝ υπάρχει σεβασμός στην προσπάθεια των άλλων που έρχονται να διεκδικήσουν, έχει άλλους σκοπούς ή απλά δεν έχει αντίληψη…

Το ελληνικό μπάσκετ και το πρωτάθλημα πρέπει να φθάσει σε σημείο να διεκδικείται επί ίσοις όροις από τρεις και τέσσερις ομάδες. Εξυγίανση στο μπάσκετ, κάθε χρόνο να το κερδίζει άλλος και όχι μόνο δύο. Όταν θα επιτραπεί και σε άλλους να παίζουν με τις ίδιες συνθήκες και όχι όπως η χθεσινή ντροπή σε ένα απλό-διαδικαστικό παιχνίδι προετοιμασίας, τότε θα αλλάξει το επίπεδο.