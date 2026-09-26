Η βαθμολογία στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21 μετά τη νίκη της Εθνικής Ελπίδων επί της Γεωργίας με 0-3 στην Τιφλίδα.

Επιστροφή στις νίκες για την Εθνική Ελλάδας των Ελπίδων, η οποία έφτασε σε ένα άνετο 0-3 επί της Γεωργίας στην Τιφλίδα και συνεχίζει να ελπίζει για πρόκριση στο Euro 2027 κάτω των 21 ετών.

Η Ελλάδα με τη νίκη της αυτή παρέμεινε στη 2η θέση ισοβαθμώντας με την πρωτοπόρο Γερμανία στους 21 πόντους, με την τελευταία να περνάει ένα άνετο βράδυ στη Λετονία επικρατώντας με 0-4.

Αμφότερες μετράνε επτά νίκες και μια ήττα σε οκτώ αγωνιστικές, αλλά στην ισοβαθμία τα «πάντσερ» είναι στην πρώτη θέση καθώς υπερτερούν στη διαφορά των γκολ στα παιχνίδια με τη «γαλανόλευκη».

Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες. Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα.

Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι άλλοι οκτώ δεύτεροι των ομίλων της προκριματικής διαδικασίας.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

1. Γερμανία 21 (26-4)

2. Ελλάδα 21 (24-4)

3. Βόρεια Ιρλανδία 13 (9-11)

4. Γεωργία 9 (12-12)

5. Λετονία 5 (4-16)

6. Μάλτα 0 (1-29)

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων

Μάλτα – Ελλάδα 0-5

Γερμανία – Ελλάδα 2-3

Λετονία – Ελλάδα 0-1

Ελλάδα – Γεωργία 3-0

Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία 4-0

Ελλάδα – Μάλτα 5-0

31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία 0-2

26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα 0-3

01/10/26 Ελλάδα – Λετονία

06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

1. Πόντοι που συγκέντρωσαν οι δυο ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια.

2. Διαφορά γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια.

3. Καλύτερη επιθετική επίδοση στα μεταξύ τους παιχνίδια.

4. Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου.

5. Συνολική επιθετική παραγωγικότητα σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου.