Γεωργία Κ21 - Ελλάδα Κ21: Το γκολ του Μπακούλα για το 0-2
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Φοβερό σουτ με τη μία από τον Μπακούλα που έγραψε το 0-2 για την Εθνική Ελπίδων επί της Γεωργίας στην Τιφλίδα.
Εξαιρετικό το ξεκίνημα για την Εθνική Ελλάδας των Ελπίδων που πήρε το προβάδισμα στο 6' με το συρτό σουτ του Αλεν και στο 13' σκόραρε και δεύτερο γκολ με τον Μπακούλα.
Και τι τέρμα, καθώς μετά την εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα πήρε ύψος έξω από τη μεγάλη περιοχή και ο Μπακούλας με τη μία καθώς κατέβαινε έπιασε ένα σκαστό βολέ και βρήκε με εκπληκτικό τρόπο δίχτυα για το 0-2.
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