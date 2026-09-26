Μόλις στο 6' η Εθνική Ελλάδας των Ελπίδων πήρε προβάδισμα απέναντι στη Γεωργία με σκόρερ τον Νόα Άλεν.

Η Εθνική ομάδα των Ελπίδων πήρε κεφάλι στο σκορ νωρίς απέναντι στη Γεωργία στην Τιφλίδα με σκόρερ τον Νόα Άλεν.

Ο Γκούμας βρήκε τον Άλεν και αυτός με ωραία ενέργεια μέσα στην περιοχή και συρτό αριστερό σουτ βρήκε δίχτυα για το 0-1.