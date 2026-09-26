Τη νίκη με 4-2 επί του Γιβραλτάρ πήρε η Εθνική Ελλάδας των Παίδων και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στον «τελικό» απέναντι στην Ισλανδία την προσεχή Τρίτη (29/9).

Στη Βοσνία διεξάγεται αυτές τις μέρες η πρώτη προκριματική φάση του Euro 2027 με την Εθνική Ελλάδας των Παίδων μετά την ήττα της από τη Βοσνία να επικρατεί τη δεύτερη αγωνιστική με 4-2 επί του Γιβραλτάρ.

Στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα πήρε προβάδισμα δύο γκολ σε διάστημα τριών λεπτών. Συγκεκριμένα στο 21' ο Αγιοβλασίτης γύρισε στο σημείο του πέναλτι και ο Βεριντιάνο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και στο 24' ο Τεντολούρης με εξαιρετική προσωπική ενέργεια εντός περιοχής απέφυγε 3 παίκτες και με πλασέ νίκησε τον Λόπεζ. Παρότι η Εθνική συνέχισε να πιέζει και να δημιουργεί ευκαιρίες το Γιβραλτάρ σκόραρε στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησε στο 38', όταν από βολέ του Λόπεζ, ο Χίλ Ντε Ολιβέιρα με προβολή μείωσε για τους τυπικά φιλοξενούμενους.

Το δεύτερο ημίχρονο κυμάνθηκε στον ρυθμό του πρώτου με την Ελλάδα να πιέζει για να διευρύνει το προβάδισμά της και να τα καταφέρνει στο 50' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χίντς. Ωστόσο το Γιβραλτάρ μείωσε εκ νέου με δυνατό σουτ του Πάγιας από τη μεγάλη περιοχή. Μετά την επίτευξη του γκολ του Γιβραλτάρ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Αχνούντ. Οι ποδοσφαιριστές του κ. Καραγιάννη συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες για να κλειδώσουν τη νίκη και παρότι στο 70' η εκτέλεση φάουλ του Νέτο σταμάτησε στο δοκάρι του Λόπεζ, στο 78' ο Κακάλης με πλασέ από το σημείο του πέναλτι σφράγισε τη νίκη για την Εθνική και διαμόρφωσε το αποτέλεσμα του αγώνα.

Πλέον η Εθνική Παίδων στρέφει το ενδιαφέρον της στον «τελικό« με την Ισλανδία την Τρίτη (29/9/15:00) πάλι στο Μλάντοστ, όπου όμως ψάχνει κάτι δύσκολο. Νίκη με τρία γκολ διαφορά ώστε να βρεθεί στις δύο πρώτες θέσεις και να περάσει στην επόμενη φάση.

Ελλάδα (Παναγιώτης Καραγιάννης): Σαρακασίδης, Τσιάβος, Τριχολίδης, Χίντς, Βεριντιάνο (76' Ξυδιάς), Δουραλής (61' Νέτο), Τεντουλούρης (61' Φώτης), Καδόγλου (80' Θεοδωρίδης), Ζενελάι(80' Δημόπουλος), Αγιοβλασίτης, Κακάλης.

Γιβραλτάρ (Ράιαν Κασιάρο): Λόπεζ, Χιλ (90' Σάντσεζ), Λίμα, Ερνάντεζ, Μαρτίνεζ, Κορδόν, Πάγιας (59' Ελ Χάνα), Γκούλινγκ (75' Πούρντι), Κασιάρο, Αχνούντ, Ντε Ολιβέιρα (75' Γκάρο).

* Στον άλλο αγώνα του 7ου ομίλου στον οποίο συμμετέχει η Εθνική Παίδων, η Ισλανδία επικράτησε 3-1 της οικοδέσποινας του τουρνουά Βοσνίας/Ερζεγοβίνης. Υπενθυμίζεται ότι οι 54 ομάδες που συμμετέχουν στην 1η προκριματική φάση έχουν χωριστεί σε 14 ομίλους, με τους αγώνες κάθε ομίλου να διεξάγονται σε μία έδρα. Οι 14 νικητές των ομίλων και οι 14 δεύτεροι προκρίνονται στη League A της 2ης προκριματικής φάσης. Οι υπόλοιπες 26 ομάδες θα αγωνιστούν στη League B της 2ης φάσης.

Η βαθμολογία

1. Ισλανδία 6

2. Βοσνία 3

3. Ελλάδα 3

4. Γιβραλτάρ 3

Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής

Ελλάδα - Γιβραλτάρ 4-2

Ισλανδία - Βοσνία 3-1