Την ήττα με 2-0 γνώρισε η Εθνική Ελλάδας των Παίδων από την αντίστοιχη της Βοσνίας στο Μλάντοστ.

Με ήττα ξεκίνησε την παρουσία της στην πρώτη προκριματική φάση του Euro 2027 η Εθνική Ελλάδας των Παίδων καθώς έχασε με 2-0 από την αντίστοιχη της Βοσνίας στο Μλάντοστ.

Στο πρώτο ημίχρονο οι ποδοσφαιριστές του Παναγιώτη Καραγιάννη είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπάθησαν να βρουν τις ευκαιρίες για να προηγηθούν στο σκορ. Στη μεγαλύτερη από αυτές στο 43' ο Τσιάβος έκανε τη σέντρα σουτ, αλλά ο Τσαντήλας δεν πρόλαβε να εκτελέσει και η μπάλα κατέληξε λίγο δίπλα από το δοκάρι του Ντάμπο.

Η «οικοδέσποινα» του τουρνουά προηγήθηκε στο 65', όταν ο Μπάγιτς μπήκε στην περιοχή από τα πλάγια, γύρισε στον Λέτο, ο οποίος με δυνατό σουτ από το σημείο του πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Εθνική πίεσε για την ισοφάριση, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ στις ευκαιρίες που δημιούργησε, με πιο χαρακτηριστική αυτήν του 72', όταν το σουτ του Νέτο από τα όρια της μεγάλης περιοχής απομακρύνθηκε δύσκολα σε κόρνερ από τον Ντάπο.

Αντίθετα, η ομάδα που σκόραρε ήταν και πάλι η Βοσνία, με μια ακόμη αντεπίθεση. Στο 88' ο Μέχιτς με προβολή από σέντρα του Μουσάνοβιτς διαμόρφωσε το αποτέλεσμα.

Βοσνία/Ερζεγοβίνη (Ασμίρ Άβντουκιτς): Ντάπο, Βασίλιεβιτς, Μίλιεβιτς, Μέχιτς, Μούκιτς, Μούγιτς, Χόντζιτς, Ζατέγκα (60' Μουσάνοβιτς), Λέτο (85' Κάρασιτς), Τριβούνοβιτς (75' Κισίν), Κόβατς (60' Μπάγιτς).

Ελλάδα (Παναγιώτης Καραγιάννης): Σαρακασίδης, Ζενελάι, Τσιάβος, Καδόγλου (85' Δούραλης), Δημόπουλος, Τριχολίδης, Ζησόπουλος, Τεντολούρης, Νέτο (74' Αγιοβλασίτης), Φώτης (69' Χίντς), Τσαντήλας (69' Κακάλης).

-Στον άλλο αγώνα του 7ου ομίλου στον οποίο συμμετέχει η Εθνική Παίδων, η Ισλανδία επικράτησε 4-0 του Γιβραλτάρ.

-Οι δύο πρώτοι του ομίλου κερδίζουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση των προκριματικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων της Ελλάδας:

26/09/2026, 15:00: Ελλάδα – Γιβραλτάρ (Mladost Stadium, Kakanj)

29/09/2026, 15:00: Ελλάδα – Ισλανδία (Mladost Stadium, Kakanj)

