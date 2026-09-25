Μετά τον Γκρανίτ Τζάκα, και ο Μπριλ Εμπολό παραδέχτηκε ότι είχε στην κατοχή του πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του Covid-19.

Μετά τον σάλο που προέκυψε με τον Γκρανίτ Τζάκα και το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, ακόμη ένας Ελβετός διεθνής εμπλέκεται σε παρόμοιο σκάνδαλο. Ο λόγος για τον Μπριλ Εμπολό, που τέθηκε εκτός αποστολής για τα προσεχή ματς της Ελβετίας στο Nations League, όπως ενημέρωσε την Παρασκευή (25/9) η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας.

Η σχετική ανακοίνωση δεν ξεκαθάρισε τι ακριβώς συμβαίνει, όμως ελβετικά ΜΜΕ έκαναν γρήγορα τη σύνδεση με την εισαγγελική παρέμβαση που είχε γίνει εις βάρος του επιθετικού της Ατλάντα Γιουνάιτεντ τον Νοέμβριο του 2025 για πλαστά έγγραφα.

Ο Εμπολό φέρεται να έχει δηλώσει πως «συνειδητοποίησα ότι οι πράξεις μου ήταν λάθος και έχω αναλάβει την ευθύνη γι' αυτές, έτσι αποδέχτηκα και το πρόστιμο που μου επιβλήθηκε». Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους Ελβετούς, στον παίκτη έχει επιβληθεί πρόστιμο 60.000 ελβετικών φράγκων... με αναστολή!