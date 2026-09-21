Πολλοί Ελβετοί ζητούν να αποσυρθεί άμεσα από την εθνική ομάδα της χώρας ο Γκρανίτ Τζάκα, λόγω του σκανδάλου με το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ελβετία η αποκάλυψη ότι ο Γκρανίτ Τζάκα είχε λάβει πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, με τον έμπειρο μέσο να παραδέχεται μέσω ανάρτησής του ότι είχε υποπέσει στο εν λόγω αδίκημα το 2022 και να απολογείται δημόσια. Ο χαφ της Σάντερλαντ έμεινε εκτός αποστολής στην εθνική Ελβετίας και θα παρουσιαστεί ενώπιον της ελβετικής δικαιοσύνης στις αρχές Οκτωβρίου, κινδυνεύοντας μέχρι και με φυλάκιση πέντε ετών!

Στο μεταξύ, η ελβετική κοινή γνώμη παρουσιάζεται διχασμένη αναφορικά με το ποιο θα έπρεπε να είναι το μέλλον του αρχηγού του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας, με το Blick να διεξάγει δημοσκόπηση στην οποία έλαβαν μέρος περίπου 8.800 άνθρωποι, απαντώντας αν θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα από το διεθνές ποδόσφαιρο ο Τζάκα.

Κάτι παραπάνω από το 60% των συμμετεχόντων αποκρίθηκε ότι ο 34χρονος ποδοσφαιριστής θα έπρεπε να σταματήσει από την εθνική ομάδα, με μερικούς από τη μεριά τους να τον υπερασπίζονται και να εκφράζουν την επιθυμία να συνεχίσουν να τον βλέπουν με το εθνόσημο στο στήθος. Με 152 συμμετοχές, ο Τζάκα είναι ρέκορντμαν της Ελβετίας, ενώ έχει σκοράρει 18 φορές εκπροσωπώντας τη.