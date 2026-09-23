Ανατροπή με Τζάκα: «Τον εμβολίασα κανονικά» λέει η γιατρός του

Νέες εξελίξεις προκύπτουν στην υπόθεση για το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού covid του Γκρανίτ Τζάκα, καθώς η γιατρός του αναφέρει ότι τον έχει εμβολιάσει κανονικά.

Τις τελευταίες ώρες βρίσκεται στο επίκεντρο των social και του ποδοσφαιρικού κόσμου ο Γκρανίτ Τζάκα. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ελβετίας παραδέχτηκε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social ότι κατέχει πλαστό πιστοποιητικό COVID-19 και πως στην πραγματικότητα δεν εμβολιάστηκε ποτέ, απλά και μόνο από φόβο. Το γεγονός αυτό τον φέρνει τώρα αντιμέτωπο με την εισαγγελία της Λουκέρνης, που κινεί δικαστικές διαδικασίες εναντίον του ιδίου και του γιατρού του.

Νέα δεδομένα ωστόσο, φέρνει η δήλωση της γιατρού του, Άντρεα Λ, ο οποίος στην ανακοίνωση του 33χρονου μέσου προκάλεσε σάλο με την απάντηση του. Αναλυτικότερα, ισχυρίζεται πως πρόκειται για διαστρεβλωμένα λόγια του ασθενή του. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Τον εμβολίασα κανονικά! Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών είναι εκπληκτικά και ανησυχητικά, αλλά οι ισχυρισμοί ότι το έγγραφο είναι πλαστό δεν αληθεύουν. Ο Τζάκα κόλλησε covid στις αρχές του 2021 και είχε αντισώματα, οπότε σύμφωνα με το πρωτόκολλο χρειαζόταν μόνο μία αναμνηστική δόση. Του την έδωσα και του εξέδωσα ένα πιστοποιητικό που ανταποκρίνεται πλήρως στην αλήθεια».

Μάλιστα η ίδια γιατρός έχει βρεθεί στο επίκεντρο των ελβετικών αρχών το 2023, όταν είχε γίνει έφοδος στο ιατρείο της στην Λουκέρνη μετά από αναφορά μιας ασφαλιστικής εταιρείας υγείας πως συνταγογραφούσε και πωλούσε πολλά φάρμακα σε ασθενείς του. Μέσα στα πολλαπλά αρχεία Covid που βρέθηκαν από τις αρχές, εντοπίστηκε και το έγγραφο με το όνομα του Τζάκα.

Παρά τις δηλώσεις της γιατρού του, ο Ελβετός μέσος επιμένει στην αρχική του ανακοίνωση ότι δεν εμβολιάστηκε ποτέ αλλά πλήρωσε για να λάβει πλαστό πιστοποιητικό. Συγκεκριμένα όταν δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν στα λεγόμενα του γιατρού, δόθηκε η απάντηση «Ο Γκράνιτ δεν έχει τίποτα να προσθέσει στην προηγούμενη κατάθεσή του» από τον εκπρόσωπο του, Αντρέα Μπάντελ.