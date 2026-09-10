Το «αντίο» του Οκαφόρ από την εθνική Ελβετίας: «Δεν θέλω πια να παίζω για τον Γιακίν»

Ο Νόα Οκαφόρ ανακοίνωσε πως θα απομακρυνθεί από τα καθήκοντα του στην εθνική Ελβετίας, για όσο καιρό βρίσκεται στον πάγκο ο νυν τεχνικός της ομάδας, Μουράτ Γιακίν.

Ο Νόα Οκαφόρ ταξίδεψε κανονικά με την Ελβετία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ωστόσο είχε πολύ μικρό ρόλο, καταγράφοντας 4 εμφανίσεις και 62 λεπτά συνολικό χρόνο συμμετοχής.

Μάλιστα το πρωί της Πέμπτης (10/09) αποφάσισε να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της χώρας του. Όπως αποκάλυψε σε μία μακροσκελής ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, ο λόγος της απόσυρσης του δεν μόνο είναι ο μειωμένος χρόνος συμμετοχής, αλλά ο άνθρωπος που κάθεται στον πάγκο της ομάδας, ο Μουράτ Γιακίν.

«Αυτή η απόφαση είναι εξαιρετικά δύσκολη για μένα. Δεν υπήρξε ποτέ κάτι σπουδαιότερο για μένα από το να παίζω για την Ελβετία. Θα ήθελa να συνεχίσει να παίζει για την εθνική ομάδα στο μέλλον όμως υπό τις παρούσες συνθήκες, απλά δεν μπορώ να το κάνω πια. Δεν θέλω ειδική μεταχείριση. Μόνο αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη, αλλά δεν βλέπω πως κάτι τέτοιο θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια», τόνισε μεταξύ άλλων ο 26χρόνος επιθετικός.

Η ρήξη στη σχέση των δύο ανδρών προήλθε από το γεγονός πως ο Οκαφόρ προερχόταν από μία γεμάτη σεζόν στην Premier League με τη φανέλα της Λίντς, αλλά στο περασμένο Μουντιάλ χρησιμοποιούταν κυρίως ως αλλαγή των τελευταίων λεπτών, με τον Ελβετό τεχνικό να επιλέγει να ξεκινάει βασικό τον Μπριλ Εμπολό.