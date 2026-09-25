Τζέιντον Σάντσο: Έφαγε άκυρο από την Κράσνονταρ

Γιάννης Πολιάς
Τζέιντον Σάντσο: Έφαγε άκυρο από την Κράσνονταρ

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Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, η Κράσνονταρ αποφάσισε να μην αδράξει την ευκαιρία και να αποκτήσει τον Τζέιντον Σάντσο.

Άλλοτε ένα από τα πιο καυτά ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ο Τζέιντον Σάντσο έχει ξεμείνει από ομάδα στα 26 του χρόνια και όπως φαίνεται, δεν θα βρει σύντομα τον νέο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, ο Άγγλος εξτρέμ προτάθηκε στην Κράσνονταρ, οι άνθρωποι της οποίας ωστόσο αποφάσισαν να μην κινηθούν για την απόκτησή του, παρά την προθυμία του παίκτη να αγωνιστεί στη Ρωσία!

Ο Βρετανός μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι, έχοντας περάσει την προηγούμενη σεζόν δανεικός στην Άστον Βίλα, η οποία επίσης δεν επιθυμούσε να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον ποδοσφαιριστή...

@Photo credits: Associated Press
     

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