Τζέιντον Σάντσο: Έφαγε άκυρο από την Κράσνονταρ
Άλλοτε ένα από τα πιο καυτά ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ο Τζέιντον Σάντσο έχει ξεμείνει από ομάδα στα 26 του χρόνια και όπως φαίνεται, δεν θα βρει σύντομα τον νέο σταθμό της καριέρας του.
Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, ο Άγγλος εξτρέμ προτάθηκε στην Κράσνονταρ, οι άνθρωποι της οποίας ωστόσο αποφάσισαν να μην κινηθούν για την απόκτησή του, παρά την προθυμία του παίκτη να αγωνιστεί στη Ρωσία!
Ο Βρετανός μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι, έχοντας περάσει την προηγούμενη σεζόν δανεικός στην Άστον Βίλα, η οποία επίσης δεν επιθυμούσε να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον ποδοσφαιριστή...
🚨🚨| JUST IN: Jadon Sancho has been 𝐑𝐄𝐉𝐄𝐂𝐓𝐄𝐃 by Krasnodar despite the player being keen on the move. ❌🏴— CentreGoals. (@centregoals) September 25, 2026
Sancho, a free agent, was offered to the Russian champions, but the club declined to sign him.
[@footmercato] pic.twitter.com/k02oYWFbpy
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