Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, η Κράσνονταρ αποφάσισε να μην αδράξει την ευκαιρία και να αποκτήσει τον Τζέιντον Σάντσο.

Άλλοτε ένα από τα πιο καυτά ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ο Τζέιντον Σάντσο έχει ξεμείνει από ομάδα στα 26 του χρόνια και όπως φαίνεται, δεν θα βρει σύντομα τον νέο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, ο Άγγλος εξτρέμ προτάθηκε στην Κράσνονταρ, οι άνθρωποι της οποίας ωστόσο αποφάσισαν να μην κινηθούν για την απόκτησή του, παρά την προθυμία του παίκτη να αγωνιστεί στη Ρωσία!

Ο Βρετανός μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι, έχοντας περάσει την προηγούμενη σεζόν δανεικός στην Άστον Βίλα, η οποία επίσης δεν επιθυμούσε να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον ποδοσφαιριστή...