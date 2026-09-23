Σαουδική Αραβία: Ασύλληπτο coreo από τους οπαδούς της ομάδας του Δώνη
Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη μπήκε με το δεξί στην 27η έκδοση του Κυπέλλου του Αραβικού Κόλπου, καθώς χάρη σε αυτογκόλ του Αλ Χακάν, επικράτησε 1-0 του Κουβέιτ στην Τζέντα.
Ωστόσο, το στοιχείο του αγώνα που τράβηξε τα βλέμματα έχει να κάνει με το εντυπωσιακό coreo που παρουσίασαν οι Σαουδάραβες οπαδοί και το οποίο απεικόνιζε ένα τεράστιο γεράκι! Οι σχετικές εικόνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, με το εν λόγω πουλί να έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία για τη χώρα - η εθνική ομάδα της οποίας αποκαλείται τα Πράσινα Γεράκια.
𝗟𝗘 𝗧𝗜𝗙𝗢 𝗗𝗘 𝗗𝗜𝗡𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗥𝗔𝗕𝗜𝗘 𝗦𝗔𝗢𝗨𝗗𝗜𝗧𝗘 🇸🇦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗙𝗘̂𝗧𝗘 𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘 ! 😱🦅💚 pic.twitter.com/qC1xTzT2NG— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) September 23, 2026
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