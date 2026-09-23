Οι Σαουδάραβες φίλαθλοι παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό coreo στο ματς με το Κουβέιτ για το Κύπελλο του Αραβικού Κόλπου.

Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη μπήκε με το δεξί στην 27η έκδοση του Κυπέλλου του Αραβικού Κόλπου, καθώς χάρη σε αυτογκόλ του Αλ Χακάν, επικράτησε 1-0 του Κουβέιτ στην Τζέντα.

Ωστόσο, το στοιχείο του αγώνα που τράβηξε τα βλέμματα έχει να κάνει με το εντυπωσιακό coreo που παρουσίασαν οι Σαουδάραβες οπαδοί και το οποίο απεικόνιζε ένα τεράστιο γεράκι! Οι σχετικές εικόνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, με το εν λόγω πουλί να έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία για τη χώρα - η εθνική ομάδα της οποίας αποκαλείται τα Πράσινα Γεράκια.