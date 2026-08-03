Δώνης: «Ξέρω το DNA της Σαουδικής Αραβίας, μπορούμε να κατακτήσουμε τίτλους»

Ο Γιώργος Δώνης μίλησε για τις δυνατότητες της Σαουδικής Αραβίας και τη χαρακτήρισε ικανή για να κατακτήσει τίτλους, με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο Ασιατικό Κύπελλο Εθνών.

Ο Γιώργος Δώνης ανέλαβε από τον προηγούμενο Απρίλιο τα γκέμια της Σαουδικής Αραβίας, την οποία και καθοδήγησε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ως γνώστης του ποδοσφαιρικού τοπίου της χώρας με παρελθόν που ξεκινάει από το 2015, ο Έλληνας προπονητής επιλέχθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με γνώμονα την εμπειρία που διαθέτει.

Σε πρόσφατες δηλώσεις που παραχώρησε στο AFC, ο Δώνης μίλησε την πολυετή σχέση του με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και για της δυνατότητες της εθνικής, την οποία χαρακτήρισε ικανή για να κατακτήσει τίτλους, όπως το επόμενο Ασιατικό Κύπελλο Εθνών που κάνει σέντρα τον Ιανουάριο του 2027!

«Έχω εμπειρία από τη Σαουδική Αραβία τόσο ως χώρα όσο και από το ποδόσφαιρό της. Εργάζομαι εδώ από το 2015 και ιδιαίτερα τα τελευταία επτά χρόνια έχω δουλέψει με ομάδες διαφορετικών επιπέδων. Νιώθω ότι όλες αυτές οι εμπειρίες με έχουν βοηθήσει να κατανοήσω τη νοοτροπία των Σαουδαράβων ποδοσφαιριστών. Ως προπονητής δεν έχω διαχωρίσει ποτέ την ομάδα μου σε Σαουδάραβες και ξένους παίκτες· με ενδιαφέρει μόνο τι είναι καλύτερο για την ομάδα»

Κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία και τις δικές του ιδέες. Για μένα είναι μεγάλο πλεονέκτημα ότι γνωρίζω το "DNA" του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να επηρεάσω τη νοοτροπία των παικτών. Η ιδέα είναι να βρούμε τη σωστή χημεία ανάμεσα στη νοοτροπία και το αγωνιστικό στυλ. Αν το πετύχουμε και έχουμε επιτυχίες, μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα και να κατακτήσουμε τίτλους

Από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά μέχρι την προσωπικότητά τους, πρέπει να βρούμε τη σωστή χημεία. Μερικές φορές μπορεί να έχεις πολύ καλούς παίκτες, αλλά όχι μια πραγματικά καλή ομάδα. Προτεραιότητά μας είναι να δημιουργήσουμε αυτή τη χημεία και να φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα, εφαρμόζοντας τις τακτικές ιδέες του τεχνικού επιτελείου. Ως προπονητής δίνω μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες και οι παίκτες πρέπει να εμπιστεύονται τον προπονητή, ώστε να μεταφέρουν όσα δουλεύουμε στο γήπεδο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια στάθηκε στην ανομβρία τίτλων που ταλαιπωρεί τους Σαουδάραβες τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας πως τα χρόνια αναμονής μπορεί να επιφέρουν επιπλέον πίεση.

«Είναι φυσιολογικό, όταν δεν κατακτάς τίτλους για πολλά χρόνια, να υπάρχει πίεση από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό αποτελεί μέρος της ποδοσφαιρικής ζωής. Χωρίς τα ΜΜΕ και χωρίς τις φιλοδοξίες μας, είναι δύσκολο να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό και να παλέψεις για τον στόχο. Ταυτόχρονα, όταν ξεκινήσει η διοργάνωση, είναι σημαντικό τα μέσα ενημέρωσης να μην ασκούν επιπλέον πίεση στους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε μέχρι το Ασιατικό Κύπελλο, ώστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των παικτών και να είναι έτοιμοι για κάθε κατάσταση.

Μετά έχουμε λίγο χρόνο μέχρι το Gulf Cup και στη συνέχεια περισσότερο χρόνο μέχρι το Ασιατικό Κύπελλο, ώστε να χτίσουμε τη σύνδεση ανάμεσα στους έμπειρους παίκτες, εκείνους που βρίσκονται στη μέση της πορείας τους και τους νεότερους. Είναι σημαντικό όλες οι γενιές να έχουν τις ίδιες ιδέες. Αυτή η σύνδεση είναι καθοριστική για να δημιουργήσουμε μια πραγματικά καλή ομάδα» κατέληξε.