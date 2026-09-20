Παρότι προηγήθηκε 2-0, η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη έμεινε εν τέλει στο 2-2 με την Αρούκα, ενώ η Ρίο Άβε ηττήθηκε 1-0 από την Αλβέρκα.

Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκε εν τέλει η εντός έδρας αναμέτρηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Αρούκα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος, με τον Φώτη Ιωαννίδη να αγωνίζεται στο φινάλε ως αλλαγή.

Το παιχνίδι άρχισε ιδανικά στο «Ζοσέ Αλβαλάδε», καθώς οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με κεφαλιά του Ινάσιο έπειτα από κόρνερ. Το 2-0 δεν άργησε να έρθει, αφού στο 17' ο Φρεσνέδα έκανε εξαιρετική ενέργεια και ασίστ στον Λουίς Σουάρες.

Ωστόσο, στο 54' όλα άλλαξαν, όταν ο Ντεμπάστ είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Ρουκαβίνα. Η Αρούκα πήρε θάρρος και μέτρα στο γήπεδο, μείωσε στο 81' με τον Φοντάν και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας χάρη σε γκολ του Ναντίν τρία λεπτά πριν τα 90.

Ήττα η Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου

Αρνητικό ήταν -και- το αποτέλεσμα της Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, καθώς γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Αλβέρκα εκτός έδρας, με γκολ που πέτυχε ο Σανκαρέ μόλις στο 3ο λεπτό. Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού βρίσκεται στην 16η θέση (4β.) ενώ η Σπόρτινγκ στην 3η (15β.)