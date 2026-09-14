Σπόρτινγκ: Πήρε τον βαθμό από πέναλτι που κέρδισε ο Ιωαννίδης
Η Σπόρτινγκ άγγξε μεγάλο διπλό στην έδρα της Φαμαλικάο του Γιώργου Κούτσια (πέρασε αλλαγή στο 60΄) από κερδισμένο πέναλτι του Φώτη Ιωαννίδη, αλλά το έχασε μέσα από τα χέρια της στο τέλος. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις σε 1-1 και υποχρέωσαν τα Λιοντάρια στην ισοπαλία, τα οποία έμειναν στο -4 από την κορυφή του πρωταθλήματος Πορτογαλίας.
Ο Έλληνας επιθετικός πέρασε αλλαγή στο 65΄για να δώσει πνοή στο επιθετικό παιχνίδι των φιλοξενούμενων και λίγο αργότερα δικάιωσε τον προπονητή για την επιλογή του να τον ρίξει στην αρένα. Στο 78΄συγκεκριμένα ανατράπηκε στην περιοχή κι έδωσε την ευκαιρία στον Σουάρες να γράψει το 1-0 από την άσπρη βούλα.
Στο 88΄μάλιστα οι συνθήκες έγιναν ακόμα πιο ευνοϊκές για τα Λιοντάρια, τα οποία απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα χάρη στην αποβολή του Μπένι στο 88΄. Ακόμα κι έτσι, η Φαμαλικάο δεν το έβαλε κάτω κι έφτασε στην ισοφάριση στο 90΄+2΄με αυτογκόλ του Ινάτσιο για να κόψει βαθμούς από την ομάδα των Ιωαννίδη - Βαγιαννίδη.
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