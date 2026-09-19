Απίστευτο ατύχημα για τον Άντρος Τάουνσεντ, που τον χτύπησε όχημα όσο έκανε προθέρμανση...

Άλλοτε κλασική μορφή της Premier League, ο Άντρος Τάουνσεντ αγωνίζεται πια στην Ταϊλάνδη με τη φανέλα της Πράτσουαπ και το Σάββατο (19/9) έγινε viral για ένα ατυχέστατο περισταστικό. Βλέπετε, ο Άγγλος βετεράνος χτύπησε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν το ματς με την Πατάνι, όταν ένα ειδικό όχημα που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο έπεσε πάνω του! Παρά τις σοκαριστικές εικόνες, ο 35χρονος πια μεσοεπιθετικός όχι απλά δεν τραυματίστηκε αλλά μάλιστα πέρασε ως αλλαγή στο φινάλε της αναμέτρησης, που βρήκε την ομάδα του νικήτρια με 3-0...