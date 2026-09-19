Τάουνσεντ: Τον χτύπησε όχημα ενώ έκανε προθέρμανση
Άλλοτε κλασική μορφή της Premier League, ο Άντρος Τάουνσεντ αγωνίζεται πια στην Ταϊλάνδη με τη φανέλα της Πράτσουαπ και το Σάββατο (19/9) έγινε viral για ένα ατυχέστατο περισταστικό. Βλέπετε, ο Άγγλος βετεράνος χτύπησε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν το ματς με την Πατάνι, όταν ένα ειδικό όχημα που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο έπεσε πάνω του! Παρά τις σοκαριστικές εικόνες, ο 35χρονος πια μεσοεπιθετικός όχι απλά δεν τραυματίστηκε αλλά μάλιστα πέρασε ως αλλαγή στο φινάλε της αναμέτρησης, που βρήκε την ομάδα του νικήτρια με 3-0...
🤯 Andros Townsend has been involved in an unfortunate accident while warming up for PT Prachup before their Thai Premier League game vs. Pattani.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 19, 2026
He didn't get badly injured but was on the bench and played just 1 minute in their 3-0 win. pic.twitter.com/K9Ty9VAxRd
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