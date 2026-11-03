Ο Σκοτ Πάρκετ είναι ο εκλεκτός για να αναλάβει τα ηνία της Γουέστ Χαμ του Μαυροπάνου, σε μια δύσκολη καμπή της σεζόν.

Η Γουέστ Χαμ ετοιμάζεται να δώσει τα «κλειδιά» στον Σκοτ Πάρκερ. Καθώς όπως αποκάλυψε η «Athletic» η διοίκηση βρήκε στο πρόσωπο του τον αντικαταστάτη του, Νούνο Εσπιρίτο Σάντο.

Όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες η εντός έδρας ήττα με 3-1 από τη Γουέστ Μπρομ αποδείχθηκε καθοριστική για τον Πορτογάλο, ο οποίος αποχώρησε από το τιμόνι της ομάδας, μαζί με όλη την ομάδα του.

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Με τον υποβιβασμό της ομάδας στην Championship τα πράγματα δεν κυλούν όπως θα ήθελαν οι άνθρωποι του συλλόγου. Με έξι νίκες σε 13 αγωνιστικές, η Γουέστ Χαμ του Μαυροπάνου βρίσκεται έξι βαθμούς και συνεπώς αρκετά μακριά από την κορυφή. Βλέποντας τον στόχο της ανόδου να δυσκολεύει.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ τη λύση για την άκρη του πάγκου βρήκε η ομάδα, με τον Πάρκερ να αναλαμβάνει τα ηνία. Ένας προπονητής που γνωρίζει καλά τα «Σφυριά», αφού αγωνίστηκε εκεί πριν 15 χρόνια, φορώντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Έχει περάσει από τις Φούλαμ, Μπόρνμουθ και Μπριζ, ενώ έχει πετύχει τρεις ανόδους από την Championship και τελευταίος του σταθμός είναι η Μπέρνλι. Στόχος είναι να βρίσκεται στον πάγκο στο παιχνίδι της Τετάρτης (4/11, 21:45) με την Κάρντιφ.