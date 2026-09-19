Μίλγουολ και Γουέστ Χαμ ανταμώνουν ξανά για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια και το Λονδίνο προσπαθεί να προετοιμαστεί αναλόγως.

Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, η Μίλγουολ ετοιμάζεται να ανταμώσει με τη Γουέστ Χαμ, αναβιώνοντας μία από τις αρχαιότερες αντιπαλότητες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου - η οποία απέκτησε και mainstream προβολή χάρη στο Green Street Hooligans του 2005, όπου πρωταγωνίστησαν Ελάιζα Γουντ και Τσάρλι Χάναμ.

Το Σάββατο στις 14:30 ώρα Ελλάδας, το The Den θα αποτελέσει τον τόπο συνάντησης των δύο Λονδρέζων, με τον υποβιβασμό των Σφυριών από την Premier League μερικούς μήνες πριν να σφραγίζει το ραντεβού για πρώτη φορά μετά το 2012, με την αναμέτρηση αυτή να είναι η 100ή ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τα Λιοντάρια έχουν μέχρι τώρα την υπεροχή με 38 νίκες έναντι 34 της ομάδας του Ντίνου Μαυροπάνου, με 27 ντέρμπι να έχουν ολοκληρωθεί δίχως νικητή.

Το Λονδίνο σε επιφυλακή

Η αντιπαλότητα των δύο συλλόγων πάει πίσω στα τέλη του 19ου αιώνα, με τη βάση οπαδών τους να αποτελείται κυρίως από λιμενεργάτες που εργάζονταν στα ναυπηγεία του Τάμεση και μάλιστα σε ανταγωνίστριες εταιρείες - κάτι που γιγάντωσε την αντιπαλότητά τους. Παρότι συναντιούνταν πολύ συχνά στις αρχές των 1900's, η σταδιακή καθιέρωση της Γουέστ Χαμ στις μεγάλες κατηγορίες περιόρισε τα μεταξύ τους ματς, με την έξαρση του χουλιγκανισμού τη δεκαετία του '70 να κάνει τις σπάνιες συναντήσεις τους επικίνδυνες. Ενδεικτικό το περιβόητο περιστατικό του 1988, όταν ο μπακ των Σφυριών, Τζούλιαν Ντικς, είχε χτυπηθεί στο χέρι από... μισό τούβλο και όταν το έδειξε στον διαιτητή, η απάντηση που έλαβε ήταν «πάλι καλά που δεν ήταν ολόκληρο»!

West Ham v Millwall (2009), some old footage of Green Street.#COYI pic.twitter.com/1V6P9QH1Dx September 17, 2026

Το 2006, η μετάδοση του αγώνα της Αγγλίας με την Παραγουάη για το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ανοιχτό χώρο στο Λονδίνο αποτέλεσε την αφορμή για επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 16 άνθρωποι, ενώ τρία χρόνια αργότερα, η αναμέτρηση ανάμεσα στα δύο κλαμπ για το League Cup αμαυρώθηκε από σοβαρά επεισόδια που είχαν απολογισμό δεκάδες τραυματίες - ένας εκ των οποίων είχε μαχαιρωθεί.

Κάπως έτσι, τα ντέρμπι της Μίλγουολ με τη Γουέστ Χαμ αναβαθμίστηκαν σε υψηλής επικινδυνότητας, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να επιστρατευτούν για την προσεχή τους μονομαχία 400 αστυνομικοί, σχεδόν τετραπλάσιοι από το σύνηθες για ματς της Championship. Μάλιστα, θα έχουν λάβει και ειδική διαταγή η οποία τους επιτρέπει να συλλάβουν όποιον θεωρούν ότι διαταράσσει την τάξη...