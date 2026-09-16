Η Νότια Μελβούρνη έκλεισε θέση στον τελικό του Κυπέλλου Αυστραλίας, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη συντοπίτισσα. Βίκτορι.

Ένας τελικός διαφορετικός από τους άλλους θα διεξαχθεί στις 10 Οκτωβρίου στην Αυστραλία, όταν δύο ομάδες της Μελβούρνης -η οποία θα φιλοξενήσει και τον τελικό- θα κοντραριστούν με έπαθλο τον τίτλο του Κυπέλλου, στην πρώτη τους συνάντηση ever.

Από τη μία η Βίκτορι, ομάδα που ιδρύθηκε το 2004 προκειμένου να εκπροσωπήσει την πόλη στη νέα τότε A-League και από την άλλη η Νότια Μελβούρνη, που δημιουργήθηκε από Έλληνες μετανάστες το 1959 και ακούει στο παρατσούκλι... Hellas!

Ιστορικός σύλλογος της ομογένειας, η Νότια Μελβούρνη έγραψε ιστορία αποκλείοντας κατά σειρά Νιούκαστλ Τζετς, Φρίμαντλ Σίτι, Πρέστον Λάιονς και Λάιονς FC, έτσι θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στη συμπολίτισσα.

Η... Ελλάδα έχει ένα εντυπωσιακό παλμαρέ, με τέσσερα πρωταθλήματα στην παλιά National Soccer League, καθώς και δεκάδες άλλους τίτλους, ωστόσο μετά τη διάλυση της παλιάς λίγκας 22 χρόνια πριν, περιορίστηκε στη συμμετοχή στα πολιτειακά πρωταθλήματα, ενώ λίγους μήνες πριν έφτασε στον τελικό του νέου OFC Professional League, όπου ηττήθηκε από την Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.

Ψάχνοντας δε στην πλούσια ιστορία της, εντοπίζει την τεράστια σύνδεση που έχει με την ομάδα ο Άγγελος Ποστέκογλου, με τον νυν τεχνικό της Αλ Νασρ να έχει περάσει από τη Νότια Μελβούρνη ως παίκτης μεταξύ 1984 και 1993 και ως προπονητής μεταξύ 1996 και 2000.