Ο Κρίστιαν Βολπάτο συνελήφθη ενώ οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε δρόμο του Σίδνεϊ και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης.

Ο Κρίστιαν Βολπάτο φέρεται να εντοπίστηκε ενώ οδηγούσε υπό την επήρεια κοκαΐνης, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αυστραλία.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής, που ξεχώρισε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με τα Καγκουρό, ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/7), καθώς δηγούσε με τη BMW του με 109 χλμ./ώρα σε ζώνη με όριο ταχύτητας τα 60 χλμ./ώρα!

Στον έλεγχο για ναρκωτικά στον οποίο υποβλήθηκε, βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη, ενώ εστάλη και δεύτερο δείγμα για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.

Αξιοσημείωτο είναι πως μόλις δύο ώρες νωρίτερα είχε δεχθεί πρόστιμο στο ίδιο σημείο για υπερβολική ταχύτητα, αν και τότε το αλκοτέστ του είχε βγει αρνητικό.

Στον Βολπάτο έγινε αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για έξι μήνες, χωρίς ωστόσο να του έχουν απαγγελθεί ακόμα ποινικές κατηγορίες. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ήδη... πονοκέφαλο τόσο στη Σασουόλο όσο και στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αυστραλίας, καθώς ο νεαρός άσος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας.