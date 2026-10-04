Πρωτάθλημα Ιταλίας: Σκύλος... μύριζε το κεφάλι παίκτη κατά τη διάρκεια αγώνα!
Αυτά τα σκηνικά τις περισσότερες φορές θυμίζουν αποτέλεσμα επεξεργασίας της τεχνητής νοημοσύνης, όμως το συγκεκριμένο σκηνικό είναι πέρα για πέρα αληθινο και συνέβη σε κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Σε αναμέτρηση για το πρωτάθλημα Ιταλίας, ανάμεσα στη Σκαφάτι και τη Βαρέζε, ένας μικρός σκυλάκος αποφάσισε να παρέμβει με τον δικό του τρόπο στο ματς.
Συγκεκριμένα, 01:47 πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου το μικρό λευκό τεριέ είπε να... ενοχλήσει γλυκά τον Γκάρετ Νέβελς της Σκαφάτι μυρίζοντάς του το κεφάλι όσο εκείνος καθόταν στον πάγκο κατά τη διάρκεια του αγώνα και έπινε νερό, ενώ μάλιστα βρέθηκε σε όλο το ματς στην πρώτη σειρά.
Για την ιστορία το παιχνίδι έληξε 77-85 υπέρ της Βαρέσε.
Δείτε το ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο
Nothing to watch here, but a dog sniffing Garrett Nevels’ head. https://t.co/qSJj8k8s8v— Marco Pagliariccio (@loupaya) October 4, 2026
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