Nations League: Ο Κλοπ σκέφτεται να καλέσει πάνω από 30 παίκτες για τους αγώνες της Γερμανίας με την Ελλάδα

Γιάννης Μπαλαντινάκης
Nations League: Ο Κλοπ σκέφτεται να καλέσει πάνω από 30 παίκτες για τους αγώνες της Γερμανίας με την Ελλάδα

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Ο Γιούργκεν Κλοπ σκέφτεται να καλέσει μία διευρυμένη ομάδα παικτών για τους αγώνες της Γερμανίας με την Σερβία, την Ολλανδία και την Ελλάδα στο Nations League.

Ο Γιούργκεν Κλοπ προετοιμάζεται για τους επερχόμενους αγώνες της Γερμανίας στο Nations League και σκέφτεται σοβαρά να ανακοινώσει μια... διευρυμένη ομάδα παικτών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sky Sports Germany» ο νέος προπονητής και το επιτελείο του θέλουν να αξιοποιήσουν την εκτεταμένη περίοδο για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, για να αξιολογήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες.

Η προπονητική ομάδα αναμένεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερη, αν και το ακριβές μέγεθος δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, με ορισμένες αναφορές πάντως να κάνουν λόγο για πάνω από 30 ποδοσφαιριστές.

 

Το ρεπορτάζ αναφέρει επίσης ότι ο 59χρόνος προπονητής θα μπορούσε να χωρίσει τους παίκτες σε δύο ομάδες, μετά τον δεύτερο αγώνα του τουρνουά, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα το φόρτο εργασίας.

Θυμίζουμε ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ στις 24 Σεπτεμβρίου, προτού φιλοξενήσει την Ελλάδα και τη Σερβία στο Άουγκσμπουργκ και το Μόναχο, αντίστοιχα και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για μια ακόμη αναμέτρηση με την εθνική μας ομάδα στις 4 Οκτωβρίου, με τον πρώην τεχνικό της Λίβερπουλ να αναμένεται να ανακοινώσει την πρώτη του αποστολή για τους αγώνες της Μάνσαφτ στις 17 Σεπτεμβρίου.

@Photo credits: Associated Press
     

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