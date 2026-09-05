Ο Ροντινέι παραχώρησε δηλώσεις κατά την αναχώρησή του από την Ελλάδα για λογαριασμό της Σάντος και ανέφερε πως φεύγει... κουρασμένο από τίτλους.

Αντίστροφα μετράει πλέον ο Ροντινέι για το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα της Σάντος, μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό στο φινάλε του καλοκαιριού.

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ άφησε τους Πειραιώτες έπειτα από 3.5 χρόνια στα οποία κατέκτησε κάθε πιθανό τίτλο, ακόμη και το Conference League τον Μάϊο του 2024, ενώ συνολικά σε 157 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε 12 γκολ και 28 ασίστ.

Κατά την αποχώρησή του από την Ελλάδα, ο «Ρόντι» έκανε δηλώσεις, μέσω των οποίων ανέφερε (αστειευόμενος) πως... κουράστηκε να κερδίζει τίτλους κάθε χρόνο. Για ακόμη μια φορά ευχαρίστησε τους φίλους του Ολυμπιακού, ενώ είπε και στα ελληνικά «Σας αγαπώ πολύ».

Για το αν φεύγει κουρασμένο;

«Κουρασμένο ναι, σε σχεδόν τέσσερα χρόνια κερδίζω τέσσερις τίτλους. Κουρασμένο να κερδίζω κάθε χρόνο. Αλλά δεν πειράζει. Χαίρομαι για τον χρόνο που έμεινα εδώ στην Ελλάδα. Λέω στους φίλους μου: “Εδώ στον σύλλογο γράψαμε ιστορία”. Τώρα είναι η ώρα να φύγω. Δεν με στεναχωρεί το γεγονός ότι θα επιστρέψω στη χώρα μου γιατί κατάγομαι από τη Βραζιλία. Τώρα όμως η Ελλάδα σίγουρα θα γίνει η δεύτερη πατρίδα μου γιατί αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά και τους Έλληνες γενικά γιατί με σεβάστηκαν πολύ αυτά τα τέσσερα χρόνια».

Για τον συμπαίκτη που θα έπαιρνε μαζί του στη Βραζιλία:

«Αν έπρεπε να διαλέξω τώρα έναν παίκτη από τον Ολυμπιακό για να έρθει μαζί μου στην ίδια πτήση θα διάλεγα τον Τσικίνιο γιατί είναι φίλος μου. Ζήσαμε μαζί υπέροχες στιγμές. Είναι ένας καταπληκτικός παίκτης και επίσης είναι καταπληκτικός φίλος, τον οποίο είχα εδώ στην Ελλάδα από τη στιγμή που έφτασα εδώ».

Για το ποιος παίκτης του Ολυμπιακού μοιάζει με Βραζιλιάνο (στα ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά):

«Ο Φορτούνης διαθέτει εξαιρετική ποιότητα, αλλά εδώ γενικά υπάρχουν πολλοί παίκτες υψηλής ποιότητας. Όμως ο Φόρτου είναι διαφορετικός παίκτης, είναι ένας ξεχωριστός παίκτης και επίσης τον λατρευω αυτόν τον τύπο. Περάσαμε υπέροχα μαζί αυτά τα τέσσερα χρόνια. Πήγε στην Αραβία και επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Όμως ο Φόρτου είναι σαν ένας Βραζιλιάνος παίκτης. Έχει πολλή ποιότητα, γίναμε φιλαράκια. Τώρα λέω σε όλα τα παιδιά ότι αυτό που καταφέραμε εδώ στον Ολυμπιακό, η ιστορία που γράψαμε… Τώρα είναι απλώς ότι έρχομαι στον Ολυμπιακό, παίζω και φεύγω. Όχι, γίναμε οικογένεια, φίλοι. Τρέφω μεγάλο σεβασμό γι αυτό το μέρος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα».

Ένα μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού:

«Σας αγαπώ πάρα πολύ».