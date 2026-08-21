Ο Κουτίνιο στις σκέψεις του Μάτος για τον ΠΑΟΚ

Ο Λέο Μάτος έχει προτείνει την περίπτωση του 34χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, τον οποίο γνωρίζει καλά από τη συνύπαρξή τους στη Βάσκο ντα Γκάμα.

Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την αγορά για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που θα ενισχύσει τη δημιουργία και θα καλύψει το κενό που άφησε πίσω του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μία από τις περιπτώσεις που βρίσκονται στις σκέψεις του Λέο Μάτος είναι εκείνη του Φιλίπε Κουτίνιο.

Ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος του Δικεφάλου γνωρίζει πολύ καλά τόσο τον 34χρονο μεσοεπιθετικό όσο και τα οικονομικά δεδομένα της περίπτωσής του. Οι δυο τους συνυπήρξαν στη Βάσκο ντα Γκάμα, ενώ ο Μάτος είχε ενεργό ρόλο και στην επιστροφή του Κουτίνιο από την Αγγλία στη Βραζιλία.

Ο Κουτίνιο έλυσε κοινή συναινέσει τη συνεργασία του με την ομάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο τον περασμένο Φεβρουάριο και έκτοτε κυκλοφορεί ελεύθερος. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποφασίσει να προχωρήσει, δεν θα χρειαστεί να διαπραγματευτεί με σύλλογο, αλλά μόνο με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Στη διάρκεια της καριέρας του ο Βραζιλιάνος έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Ίντερ, Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου και Άστον Βίλα, διαθέτοντας εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο.

Αγωνίζεται κυρίως πίσω από τον επιθετικό, αλλά μπορεί να καλύψει και θέση στα άκρα.

Προς το παρόν η περίπτωσή του βρίσκεται σε επίπεδο σκέψης και δεν προκύπτει κατάθεση επίσημης πρότασης ή συμφωνία.

Οι οικονομικές απαιτήσεις του, η αγωνιστική του κατάσταση και η διάθεσή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα θα καθορίσουν αν η εισήγηση του Μάτος μπορεί να εξελιχθεί σε ουσιαστική μεταγραφική υπόθεση για τον ΠΑΟΚ.