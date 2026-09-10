Χάμες Ροντρίγκες: Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Κολομβία
Ο Χάμες Ροντρίγκες είναι εδώ και αρκετό καιρό ελεύθερος, μετά την ολοκλήρωση της σύντομης θητείας του στο MLS και τη Μινεσότα. Ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού ταξίδεψε κανονικά με την Κολομβία στο Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής και ήταν ένας εκ των προταγωνιστών για την ομάδα από τη Λατινική Αμερική.
Τώρα ο 35χρόνος μεσοεπιθετικός βρίσκεται σε αναζήτηση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με πολλές ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και όχι μόνο να έχουν ενδιαφερθεί για την περίπτωση του.
Ο Χάμες είχε προτάσεις από την Τσόρουμ του Κυζιρίδη, την Λάτσιο, αλλά και την Αβελίνο, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Κολμβιανό δημοσιογράφο, Πίπε Σιέρα, ο πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ατλέτικο Νασιονάλ.
🚨🟢⚪️ James Rodriguez has reached a verbal agreement to join Atletico Nacional, here we go!
Deal in place with formal steps to follow as Colombian side hope to confirm the return to the country in the next days.
James, set for the comeback - follows @PSierraR. pic.twitter.com/PCynjKZ7sj— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2026
Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η συμφωνία έχει ήδη δρομολογηθεί και αναμένεται να επισημοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Αν ολοκληρωθεί η συμφωνία αυτή θα είναι η 6η ομάδα που αλλάζει ο παίκτης μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια.
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