Ο Χάμες Ροντρίγκες έχει μείνει στον... αέρα και χωρίς ομάδα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε συζητήσεις με ομάδες που δεν βρίσκονται στην σκηνή του κορυφαίου επιπέδου, όπως η Αβελίνο του Σουνά.

Μετά τη θητεία του στο MLS και στο γεμάτο Μουντιάλ που έκανε, ο Χάμες Ροντρίγκες βρίσκεται σε αναζήτηση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όντας ελεύθερος στη μεταγραφική αγορά αλλά χωρίς να έχει βρει κάτι οριστικό.

Το όνομα έπαιξε δυνατά για τη Τσόρουμ του Κυζιρίδη αλλά δεν προχώρησε σε κάτι πιο επίσημο, με αποτέλεσμα ο 35χρονος μεσοεπιθετικός να είναι σε συζητήσεις με άλλη ομάδα-έκπληξη προς Ιταλία μεριά αλλά και πάλι με Έλληνα ποδοσφαιριστή στο ρόστερ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Ματέο Μορέτο, ο Κολομβιανός αστέρας είναι σε διαπραγματεύσεις με την Αβελίνο του Δημήτρη Σουνά που αυτή τη στιγμή είναι στη Β' κατηγορία της Ιταλίας.

Εκεί είναι προπονητής ο Αλεσάντρο Νέστα και γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια για να ανέβει το κλαμπ στα μεγάλα σαλόνια και θέλουν να πυροδοτήσουν τη... βόμβα με τον Χάμες Ροντρίγκες.