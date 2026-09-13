Άνοιξε ο δεύτερος γύρος ψηφοφορίας για το Golden Boy Web - Τι έκαναν οι Έλληνες στην πρώτη ψηφοφορία

Η ψηφοφορία του κοινού για το βραβείο Golden Boy Web έχει ξεκινήσει και ήδη βρισκόμαστε στον δεύτερο γύρο με τους Μπάμπη Κωστούλα, Κωνσταντίνο Καρέτσα και Χρήστο Μουζακίτη να είναι στην κούρσα.

Πέρσι, ο Χρήστος Μουζακίτης έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας Golden Boy καθώς πήρε το βραβείο του Golden Boy Web, ωστόσο ο ίδιος αλλά και οι Μπάμπης Κωστούλας και Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκονται εκ νέου στην κούρσα για την ανάδειξη του κορυφαίου ταλέντου.

Ο πρώτος γύρος της ψηφοφορίας ολοκληρώθηκε με τον Κωστούλα να συλλέγει 11275 ψήφους και το 16,7%, τον Μουζακίτη 5383 που μεταφράζεται σε 8% ενώ ο Καρέτσας είχε 125, δηλαδή 0,2%. Ο πρώτος μάλιστα, ήταν δεύτερος πίσω από τον Αλαμπέγκοβιτς ωστόσο στον 2ο γύρο έχουμε άλλο όνομα στην κορυφή.

Οι Έλληνες δεν έχουν ξεκινήσει καλά, με τον Πάου Κουμπαρσί να έχει το 50% σε 98093 ψήφους. Για να ψηφίσετε, πατήστε ΕΔΩ