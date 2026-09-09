Μουζακίτης: «Είναι μόνο η αρχή, έρχονται ακόμα περισσότερα!»

Μουζακίτης: «Είναι μόνο η αρχή, έρχονται ακόμα περισσότερα!»

Μάρθα Χωριανοπούλου
Μουζακίτης: «Είναι μόνο η αρχή, έρχονται ακόμα περισσότερα!»

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Την πρώτη του ανάρτηση έκανε ο Χρήστος Μουζακίτης μετά το ντεμπούτο του με τη Χαλ.

Ο Χρήστος Μουζακίτης αποτέλεσε την τελευταία μεταγραφή της Χαλ στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού. Λίγες μέρες λοιπόν μετά το πιο δύσκολο «αντίο» που έχει πει μέχρι στιγμής, πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τους Τίγρεις.

Ο 19χρονος διεθνής πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Βαζ, στο 60ο λεπτό του νοκ-άουτ αγώνα για το Λιγκ Καπ κόντρα τη Σάντερλαντ. Το ματς δεν εξελίχθηκε σίγουρα ιδανικά αφού η ομάδα αποκλείστηκε....

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Λίγες ώρες μετά το ντεμπούτο έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, για το πρώτο του ματς σε Αγγλικό επίπεδο: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το ντεμπούτο μου με τη Χαλ! Είναι μόνο η αρχή, έρχονται ακόμα περισσότερα!».

 

     

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