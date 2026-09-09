Ο Χρήστος Μουζακίτης έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Χαλ, στον αγώνα του Λιγκ Καπ με αντίπαλο τη Σάντερλαντ. Αυτά είναι τα νούμερά του.

Ντεμπούτο με τη φανέλα της Χαλ περιελάμβανε το... μενού το βράδυ της Τρίτης (8/9) για τον Χρήστο Μουζακίτη, που πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Βαζ, στο 60ο λεπτό του νοκ-άουτ αγώνα για το Λιγκ Καπ με αντίπαλο τη Σάντερλαντ.

Στην αναμέτρηση δεν συμμετείχε ο Κωνσταντής Τζολάκης, με την ομάδα των... Ελλήνων να γνωρίζει την ήττα-αποκλεισμό με 1-0. Ωστόσο, το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερο για τον Μούζα, αφού έπαιξε για πρώτη φορά σε επίπεδο αγγλικού ποδοσφαίρου.

Συνολικά, στα 36 λεπτά (μαζί με τις καθυστερήσεις) που αγωνίστηκε, ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού κατέγραψε 3/6 επιτυχημένες πάσες, ενώ παράλληλα είχε και 2/2 προς το αντίπαλο επιθετικό τρίτο. Πέραν αυτών, είχε ένα προωθητικό τρέξιμο προς την αντίπαλη περιοχή, 0/2 μονομαχίες, ενώ έκανε και ένα φάουλ.