Το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Χαλ πραγματοποίησε ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος πέρασε αλλαγή στον αγώνα της Χαλ απέναντι στη Σάντερλαντ για το League Cup.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει ήδη συστηθεί με τον καλύτερο τρόπο στον κόσμο της Χαλ και στην υπόλοιπη Premier League με απανωτά clean sheets στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, όμως σιγά-σιγά έρχεται και η ώρα του Χρήστου Μουζακίτη.

Ο Έλληνας μέσος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τις Τίγρεις στον αγώνα απέναντι στη Σάντερλαντ για τον 3ο γύρο του League Cup Αγγλίας, όταν πέρασε ως αλλαγή στο 60΄στη θέση του Βαζ.

Να σημειωθεί πάντως πως δεν κατάφερε να βρεθεί την ίδια στιγμή στον αγωνιστικό χώρο με τον Τζολάκη, καθώς ο τελευταίος έμεινε στον πάγκο κι επιλέχθηκε στη θέση του ο Φίλιπς.