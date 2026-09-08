Μουζακίτης: Έκανε το ντεμπούτο του με τη Χαλ στο League Cup
Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει ήδη συστηθεί με τον καλύτερο τρόπο στον κόσμο της Χαλ και στην υπόλοιπη Premier League με απανωτά clean sheets στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, όμως σιγά-σιγά έρχεται και η ώρα του Χρήστου Μουζακίτη.
Ο Έλληνας μέσος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τις Τίγρεις στον αγώνα απέναντι στη Σάντερλαντ για τον 3ο γύρο του League Cup Αγγλίας, όταν πέρασε ως αλλαγή στο 60΄στη θέση του Βαζ.
Να σημειωθεί πάντως πως δεν κατάφερε να βρεθεί την ίδια στιγμή στον αγωνιστικό χώρο με τον Τζολάκη, καθώς ο τελευταίος έμεινε στον πάγκο κι επιλέχθηκε στη θέση του ο Φίλιπς.
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