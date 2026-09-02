Σαρωτικές ήταν οι κινήσεις της Χαλ, καθώς οι Τίγρεις έκαναν ... φασαρία στο μεταγραφικό παζάρι και ο Ατζούν βρήκε την τέλεια αφορμή για να τρολάρει τον Γιακίροβιτς.

Η Χαλ έκανε δυναμικό μπάσιμο στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, επενδύοντας μεταξύ άλλων και σε δύο μεγάλα ταλέντα του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τον Κωνσταντή Τζολάκη και τον Χρήστο Μουζακίτη όπου αμφότεροι μετακόμισαν στην Αγγλία για λογαριασμό της νεοφώτιστης,

Οι Τίγρεις επέστρεψαν φέτος στην Premier League μέσω των playoffs της Championship και έχουν ξεκινήσει με το δεξί τη σεζόν. Η Χαλ μέχρι στιγμής μετρά δύο νίκες στις δύο πρώτες «στροφές» του πρωταθλήματος, επικρατώντας 2-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 1-0 της Κόβεντρι.

Μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτό το ξεκίνημα είναι ο Έλληνας τερματοφύλακάς και πριν λίγες ώρες ανακοινώθηκε και η απόκτηση του 19χρονου χαφ, έτσι θα ξανά είναι συμπαίκτες οι άλλοτε δύο παίκτες των Πειραιωτών. Οι δύο αυτές περιπτώσεις αποτελούν μόνο ένα μέρος των μεταγραφών που έγιναν, καθώς η Χαλ συνολικά πήρε 18 νέους παίκτες στο μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού, βάζοντας πλώρη για την παραμονή στο κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο.

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί, μάλιστα, μετά την απόκτηση του Μουζα βρήκε την ευκαιρία να πειράξει τον Σεργκέι Γιακίροβιτς. Αφού του δόθηκε η τέλεια αφορμή να... τρολάρει τον τεχνικό της Χαλ που είχε γίνει viral πριν από λίγους μήνες, όταν μετά την άνοδο στην Premier League είχε δηλώσει: «Είχα μία δουλειά να κάνω από την αρχή της σεζόν, να κρατήσω την ομάδα στην Championship. Απέτυχα. Πηγαίνουμε στην Premier League».

Πιο συγκεκριμένα σε ανάρτηση του ανέφερε:«Του υποσχέθηκα πως θα του έφερνα 15 παίκτες αυτό το καλοκαίρι, αλλά απέτυχα κι εγώ... Φέραμε 18 παίκτες. Πάμε, τίγρεις!», έγραψε χαρακτηριστικά.

