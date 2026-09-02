Χαλ: Ο Ατζούν μεταμόρφωσε την ομάδα, έκανε 18 μεταγραφές και τρόλαρε τον Γιακίροβιτς
Η Χαλ έκανε δυναμικό μπάσιμο στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, επενδύοντας μεταξύ άλλων και σε δύο μεγάλα ταλέντα του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τον Κωνσταντή Τζολάκη και τον Χρήστο Μουζακίτη όπου αμφότεροι μετακόμισαν στην Αγγλία για λογαριασμό της νεοφώτιστης,
Οι Τίγρεις επέστρεψαν φέτος στην Premier League μέσω των playoffs της Championship και έχουν ξεκινήσει με το δεξί τη σεζόν. Η Χαλ μέχρι στιγμής μετρά δύο νίκες στις δύο πρώτες «στροφές» του πρωταθλήματος, επικρατώντας 2-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 1-0 της Κόβεντρι.
Μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτό το ξεκίνημα είναι ο Έλληνας τερματοφύλακάς και πριν λίγες ώρες ανακοινώθηκε και η απόκτηση του 19χρονου χαφ, έτσι θα ξανά είναι συμπαίκτες οι άλλοτε δύο παίκτες των Πειραιωτών. Οι δύο αυτές περιπτώσεις αποτελούν μόνο ένα μέρος των μεταγραφών που έγιναν, καθώς η Χαλ συνολικά πήρε 18 νέους παίκτες στο μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού, βάζοντας πλώρη για την παραμονή στο κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο.
Ο Ατζούν Ιλιτζαλί, μάλιστα, μετά την απόκτηση του Μουζα βρήκε την ευκαιρία να πειράξει τον Σεργκέι Γιακίροβιτς. Αφού του δόθηκε η τέλεια αφορμή να... τρολάρει τον τεχνικό της Χαλ που είχε γίνει viral πριν από λίγους μήνες, όταν μετά την άνοδο στην Premier League είχε δηλώσει: «Είχα μία δουλειά να κάνω από την αρχή της σεζόν, να κρατήσω την ομάδα στην Championship. Απέτυχα. Πηγαίνουμε στην Premier League».
Πιο συγκεκριμένα σε ανάρτηση του ανέφερε:«Του υποσχέθηκα πως θα του έφερνα 15 παίκτες αυτό το καλοκαίρι, αλλά απέτυχα κι εγώ... Φέραμε 18 παίκτες. Πάμε, τίγρεις!», έγραψε χαρακτηριστικά.
I promised him that I would bring 15 new players this summer, but I failed too.. We brought 18 players :) Up The Tigers!— Acun Ilıcalı (@acunilicali) September 2, 2026
🖤🧡@HullCity #HullCity #hcafc #theTigers pic.twitter.com/SlJwZ0qBY0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.