Βραζιλία: Απίστευτο γκολ με φάουλ
Γκολ που... αψήφισε τους νόμους της φυσικής στη Βραζιλία! Μπορεί η Παϊσαντού να ηττήθηκε 2-1 εντός έδρας από την Μπρούσκε, σε αγώνα για τη Γ' κατηγορία, εντούτοις το γκολ με το οποίο μείωσαν οι γηπεδούχοι έγινα νiral για όλους τους σωστούς λόγους... Ο Μαρσίνιο έστησε την μπάλα σε πολύ πλάγια θέση και εκτέλεσε με ανάποδο πόδι, με την μπάλα να παίρνει αδιανόητα φάλτσα και να καταλήγει με κάποιον τρόπο στο απέναντι πλαϊνό δίχτυ!
Ridiculous freekick scored in Brazil’s 3rd division pic.twitter.com/FEZZzfaHeT— AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) September 7, 2026
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