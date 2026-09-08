Ένα απίστευτο γκολ σημείωσε στη Βραζιλία ο Μαρσίνιο για λογαριασμό της Παϊσαντού ενάντια στην Μπρούσκε.

Γκολ που... αψήφισε τους νόμους της φυσικής στη Βραζιλία! Μπορεί η Παϊσαντού να ηττήθηκε 2-1 εντός έδρας από την Μπρούσκε, σε αγώνα για τη Γ' κατηγορία, εντούτοις το γκολ με το οποίο μείωσαν οι γηπεδούχοι έγινα νiral για όλους τους σωστούς λόγους... Ο Μαρσίνιο έστησε την μπάλα σε πολύ πλάγια θέση και εκτέλεσε με ανάποδο πόδι, με την μπάλα να παίρνει αδιανόητα φάλτσα και να καταλήγει με κάποιον τρόπο στο απέναντι πλαϊνό δίχτυ!