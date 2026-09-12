Αντερλέχτ: Ο Κουτσουπιάς «σέρβιρε» το νικητήριο γκολ στον αγώνα με τη Μάλιν
Ο Ηλίας Κουτσουπιάς έφτασε στην Άντερλεχτ πριν από περίπου μία εβδομάδα και έχει ήδη ξεκινήσει βασικός στα δύο τελευταία ματς πρωταθλήματος του βελγικού συλλόγου.
Μάλιστα στην χθεσινή (11/09) εκτός έδρας αναμέτρηση των «μωβ» με τη Μάλιν ο Έλληνας μέσος ήταν καθοριστικός, καθώς μοίρασε την ασίστ για το νικητήριο γκολ του Ταουφίκ Μπενταγιέμπ στο 43'.
Αναλυτικότερα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος βρισκόταν εξώ από την μικρή περιοχή των γηπεδούχων, έστειλε μία πάσα ακριβείας στον Μαροκινό επιθετικό και εκείνος με ένα πλάσε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας στην ομάδα του ένα σημαντικό «τρίποντο».
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🧩 | Tawfik Bentayeb rondt een knappe collectieve aanval af. 👏😍 #KVMAND
Bekijk alle #JPL-doelpunten in de DAZN-app! 📲 pic.twitter.com/iEamf34eIw— DAZN België (@DAZN_BENL) September 11, 2026
Ο Κουτσουπιάς ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της περσινής πρωταθληματικής πορείας στη Φροζινόνε στη Serie B, πετυχαίνοντας 8 γκολ και 4 ασίστ σε 34 αγώνες και εξαργύρωσε την χρονιά του αυτή με μία μεταγραφή στην κορυφαία κατηγορία του Βελγίου, σε μία συμφωνία που έβαλε πάνω από 600.000 ευρώ στα ταμεία του ιταλικού συλλόγου.
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