Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο ενδέχεται να συνυπάρξουν στην ίδια ομάδα σε αγώνα προς τιμήν του Κάρλος Τέβες.

Αποτελούν το δίδυμο των σπουδαιότερων ποδοσφαιριστών του 21ου αιώνα και τους μάθαμε σαν αντιπάλους, όταν συνυπήρχαν στην Ισπανία με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης. Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο τέθηκαν δεκάδες φορές αντιμέτωποι αλλά ποτέ στην ίδια ομάδα, με το γεγονός ότι αμφότεροι πλέον βρίσκονται στη δύση της καριέρας τους και μάλιστα παίζουν σε άλλες ηπείρους, να μειώνει δραματικά τις πιθανότητες να συμβεί αυτό.

Εκτός κι αν καταφέρει να υλοποιήσει την ιδέα του ο Κάρλος Τέβες! Ο παλαίμαχος επιθετικός έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση εδώ και τέσσερα χρόνια, εντούτοις δεν έκανε προχώρησε ποτέ στη διοργάνωση ενός φιλικού αγώνα προς τιμήν του, κάτι που θα γίνει τελικά τον προσεχή Δεκέμβριο στο εμβληματικό Μπομπονέρα της Μπόκα Τζούνιορς.

Πλήθος αστέρων αναμένεται να δώσει το παρών, με Μέσι και Ρονάλντο να βρίσκονται ανάμεσα στους προσκεκλημένους, έχοντας συνυπάρξει με τον Τέβες σε εθνική Αργεντινής και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντίστοιχα. «Ο Μέσι και ο Ρονάλντο θα είναι εκεί, θα πάω να τους πάρω μόνος μου αν χρειαστεί, τους έχω και τους δύο στο WhatsApp», τόνισε ο 42χρονος πια Τέβες, που θα προσπαθήσει να βάλει στην ίδια ομάδα τους δύο θρύλος – με άλλους σπουδαίους παλαίμαχους παίκτες όπως ο Φέρντιναντ, ο Ρούνεϊ, ο Πίρλο και ο Μπουφόν να αναμένεται να πάνε και αυτοί.