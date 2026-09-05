Νέο δημοσίευμα της «Α Bola» αναφέρει πως ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος δεν υπολογίζεται στη Σπόρτινγκ κι αναμένεται να αποδεσμευθεί άμεσα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «A Bola», η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θέλει να τερματίσει οριστικά τη συνεργασία της με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, καθώς ο Έλληνας μέσος δεν βρίσκεται στα πλάνα της ομάδας.

Παρότι δηλώθηκε στη Λίγκα την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, η κίνηση αυτή ήταν καθαρά τυπική και δεν εγγυάται και την παραμονή του στο «Αλβαλάδε».

Ο Αλεξανδρόπουλος παραμένει η μοναδική εκκρεμότητα στο ρόστερ των Πορτογάλων αυτή τη στιγμή. Η μεταγραφή του στη Γκεντσλερμπιρλιγκί «ναυάγησε», καθώς δεν πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, ενώ ούτε η προοπτική του ΟΦΗ τελεσφόρησε. Αφότου αποκτήθηκε το 2022 ως διαδοχος του Ματέους Νούνιες, ο διεθνής χαφ κατέγραψε μόλις 14 συμμετοχές και ακολούθησαν οι διαδοχικοί δανεισμοί του σε Ολυμπιακό, Σταντάρ Λιέγης και Φορτούντα Ντίσελντορφ, χωρίς κάποια ομάδα να ενεργοποιήσει την οψιόν για την αγορά του.

Το συμβόλαιό του με τη Σπόρτινγκ εκπνέει σε έναν χρόνο, ωστόσο ο σύλλογος αναζητά πλέον λύση στις αγορές που παραμένουν ανοιχτές, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται σοβαρά και το ενδεχόμενο του να λυθεί το συμβόλαιό του κοινή συναινέσει.

