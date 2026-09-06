Λέτο: «Στο ποδόσφαιρο μετράει το αποτέλεσμα, κρατάμε χαρακτήρα και φιλοσοφία»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα της Κηφισιάς από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

H Κηφισιά γνώρισε την πρώτη της ήττα στην τρέχουσα σεζόν, καθώς σπατάλησε τις ευκαιρίες της, με κυριότερες τα δυο δοκάρια του Χόρχε Πόμπο και έχασε από τον Κυπελλούχο ΟΦΗ με 2-0. Ο προπονητής της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Σεμπάστιαν Λέτο, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και τόνισε πως αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα.

Φυσικά, ο Αργεντινός τεχνικός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία των ποδοσφαιριστών του μέχρι το τέλος.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

«Το παιχνίδι τελείωσε 2-0, μπορούμε να αναλύσουμε τις καταστάσεις, τις ευκαιρίες, πολλά πράγματα, αλλά χάσαμε. Το ποδόσφαιρο είναι απλό, μετράει το αποτέλεσμα. Ο ΟΦΗ κέρδισε 2-0. Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ, καλή επιτυχία στην Ευρώπη.

Εμείς πρέπει να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε στη συνέχεια. Δείξαμε χαρακτήρα μέχρι τέλους και τη φιλοσοφία που δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά τα κρατάμε».