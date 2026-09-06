Λέτο: «Στο ποδόσφαιρο μετράει το αποτέλεσμα, κρατάμε χαρακτήρα και φιλοσοφία»
H Κηφισιά γνώρισε την πρώτη της ήττα στην τρέχουσα σεζόν, καθώς σπατάλησε τις ευκαιρίες της, με κυριότερες τα δυο δοκάρια του Χόρχε Πόμπο και έχασε από τον Κυπελλούχο ΟΦΗ με 2-0. Ο προπονητής της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Σεμπάστιαν Λέτο, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και τόνισε πως αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα.
Φυσικά, ο Αργεντινός τεχνικός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία των ποδοσφαιριστών του μέχρι το τέλος.
Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο
«Το παιχνίδι τελείωσε 2-0, μπορούμε να αναλύσουμε τις καταστάσεις, τις ευκαιρίες, πολλά πράγματα, αλλά χάσαμε. Το ποδόσφαιρο είναι απλό, μετράει το αποτέλεσμα. Ο ΟΦΗ κέρδισε 2-0. Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ, καλή επιτυχία στην Ευρώπη.
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Εμείς πρέπει να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε στη συνέχεια. Δείξαμε χαρακτήρα μέχρι τέλους και τη φιλοσοφία που δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά τα κρατάμε».
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