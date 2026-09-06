Nικ Καλάθης και Ραϊκούαν Γκρέι έμειναν εκτός 12άδας για το ματς του ΠΑΟΚ με την Νάπολι.

Ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ καλό πρόσωπο στο πρώτο φιλικό κόντρα στην Ούντινε και επικράτησε με 89-71 σε μια αναμέτρηση που ο Όσμαν είχε 22 πόντους. Η ομάδα του Τρινκιέρι αντιμετωπίζει την Νάπολι απόψε (21:30) και η 12άδα του έχει δύο σημαντικές απουσίες.

Καλάθης-Γκρέι έμειναν εκτός 12άδας μαζί με τον Μανθόπουλο, ενώ οι Φίλλιος και Κακλαμανάκης που δεν έπαιξαν χθες με Ουντινε, παίζουν σήμερα με Νάπολι.

Η 12άδα του ΠΑΟΚ: Φίλλιος, Μήτρου-Λονγκ, Όσμαν, Αλεξάντερ , Χουγκάζ , Ομορούγι , Χάτζινς, Φόστερ , Περσίδης, Μουρ, Μπαζίνας και Κακλαμανάκης.