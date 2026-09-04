Ο Νεϊμάρ επιτέθηκε στο προσωπικό της Σάντος: «Άθλια δουλειά»

Ο Νεϊμάρ επιτέθηκε στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την συντήρηση του γηπέδου της Σάντος, μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στο έντος έδρας ματς κόντρα στην Παλμέιρας.

Η Σάντος, στην οποία μετακόμισε πρόσφατα ο Ροντινέι, υποδέχθηκε την Πέμπτη (03/09) την Παλμέιρας στην έδρα της για τον επαναληπτικό αγώνα των προημιτελικών του Κυπέλλου Βραζιλίας, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες και τους φιλοξενούμενους να είναι αυτούς που σφράγισαν το εισιτήριο τους για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σαν να μην έφτανε ο αποκλεισμός, οι γηπεδούχοι ήρθαν αντιμέτωποι και με μία άλλη κακουχία, καθώς, λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, ο Νεϊμάρ ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στον μηρό του και αποχώρησε αμέσως για τα αποδυτήρια κλαίγοντας, χωρίς να επιστρέψει για το δεύτερο μέρος, το οποίο παρακολούθησε από τον πάγκο.

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος εξαπέλυσε την οργή του για τον τραυματισμό του εναντίον των υπαλλήλων του γηπέδου, δημοσιεύοντας μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου τους κατηγορούσε για ελλειπή συντήρηση.

«Ήθελα να συγχαρώ τον υπεύθυνο του γηπέδου της Βίλα Μπελμίρο. Χθες ήταν το χειρότερο γήπεδο που είχε ποτέ η Βίλα, γεμάτο λακκούβες, επειδή έκαναν αποσυμπύκνωση την προηγούμενη μέρα του αγώνα. Απίστευτο!».

«Εκτός από το να παίζουμε ενάντια στον αντίπαλο, παίζουμε ενάντια στο γήπεδο... και επιπλέον πρέπει να καταβάλλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια όταν ξεκινάμε και σταματάμε κατά τη διάρκεια του τρεξίματος, επειδή το έδαφος είναι ανώμαλο. Δεν ήταν τυχαίο ότι τρεις παίκτες ένιωσαν ενοχλήσεις στο πρώτο ημίχρονο... Συγχαρητήρια... κακή δουλειά», κατέληξε.

Τέλος, σχετικά με τον τραυματισμό του, ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα διευκρίνισε ότι «δυστυχώς, ένιωσα κάποια ενόχληση στον μηρό μου. Θα κάνω εξετάσεις και ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Κρατάμε το κεφάλι μας ψηλά και παραμένουμε συγκεντρωμένοι στη διαδικασία».