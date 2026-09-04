Ροντινέϊ - Ολυμπιακός: Συγκίνηση στην αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τους συμπαίκτες του
Έχοντας περάσει σχεδόν 4 χρόνια στον Ολυμπιακό δεν γινόταν να μην χαιρετήσει τους συμπαίκτες του. Ο Ροντινέϊ που ετοιμάζεται να παίξει για πρώτη φορά τη φανέλα της Σάντος, βρέθηκε για τελευταία φορά προτού πετάξει για τη Βραζιλία με τους παίκτες των Πειραιωτών και έβγαλαν όλοι μαζί και φωτογραφία. Ο ίδιος στο post του τόνισε ότι στο τέλος αυτό που μένει είναι ο σεβασμός και η φιλία και ευχαρίστησε τους παίκτες των Ερυθρόλευκων που έγραψαν μαζί ιστορία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.