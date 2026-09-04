Ο Βραζιλιάνος πόσταρε στα social media του φωτογραφία με τους πρώην πλέον συμπαίκτες του στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Έχοντας περάσει σχεδόν 4 χρόνια στον Ολυμπιακό δεν γινόταν να μην χαιρετήσει τους συμπαίκτες του. Ο Ροντινέϊ που ετοιμάζεται να παίξει για πρώτη φορά τη φανέλα της Σάντος, βρέθηκε για τελευταία φορά προτού πετάξει για τη Βραζιλία με τους παίκτες των Πειραιωτών και έβγαλαν όλοι μαζί και φωτογραφία. Ο ίδιος στο post του τόνισε ότι στο τέλος αυτό που μένει είναι ο σεβασμός και η φιλία και ευχαρίστησε τους παίκτες των Ερυθρόλευκων που έγραψαν μαζί ιστορία.