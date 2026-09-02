Κουτσουπιάς - Άντερλεχτ: Ολοκληρώθηκε το deal, συμπαίκτης με Ρέαμπτσιουκ και Μπιανκόν
Έπειτα από μία... κούρσα για την ολοκλήρωση των μεταγραφών, ο Ηλίας Κουτσουπιάς βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και αυτός θα είναι στο Βέλγιο για την Άντερλεχτ.
O 25χρονος χάφ έκανε ταξίδι-αστραπή και το πρωί της Τετάρτης (2/9) πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο που του πρόσφερε ο βελγικός σύλλογος, το οποίο θα έχει διάρκεια τεσσάρων χρόνων.
Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Φροζινόνε για να επιστρέψει το κλαμπ στα μεγάλα σαλόνια καθώς πέτυχε 8 γκολ και 4 ασίστ σε 34 αγώνες αλλά είχε μπει στη βιτρίνα των πωλήσεων με τις Κάλιαρι και Τορίνο να δείχνουν ζεστό ενδιαφέρον ενώ πριν λίγες μέρες εμφανίστηκε και η Βέρντερ Βρέμης στο προσκήνιο.
Τελικά, το «ντομίνο» που έπρεπε να γίνει με αποχωρήσεις παικτών σε αυτές τις ομάδες δεν λειτούργησε και έτσι η Άντερλεχτ έκανε το σπριντ και κέρδισε την υπογραφή του Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ομάδα που ξεκίνησε ποδόσφαιρο, τον ΟΦΗ στο League Phase του Europa League.
🚨 BREAKING— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 2, 2026
✅🟣 Ilias Koutsoupias set to become an RSC Anderlecht player !
🏥 Koutsoupias now in Belgium undergoing his medical tests.
💰 RSCA set to pay less than €1M package deal to Frosinone.
🤝 All completed between clubs.
✍🏻 Four years contract. #mercato #JPL pic.twitter.com/sXkA3dVRFY
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