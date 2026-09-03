Οι γίγαντες του ΠΑΟΚ, τα δύο φορ και οι Πολυχρόνηδες…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για ένα πολύ ιδιαίτερο ματς του ΠΑΟΚ που δεν κέρδισε για πολλούς και διάφορους λόγους. Συμπληρώνει και για αρκετά ακόμη ζητήματα…

Ήταν κάποτε το ΠΑΟΚ-Στουτγκάρδη! Έζησα και το Ραπίντ Βουκουρεστίου-ΠΑΟΚ. Είχε και κάτι αγώνες στην Ξάνθη! Και χθες ζήσαμε το ΠΑΟΚ-ΟΦΗ! Τόση βροχή, τόσους τόνους νερού την ώρα του αγώνα δεν έχουμε βιώσει ξανά…

Ήταν φοβερό το θεάμα που πρόσφεραν οι παίκτες, ειδικά του ΠΑΟΚ που κατάφεραν να κερδίσουν την τρομακτική καταιγίδα, αυτό το ασύλληπτο σε ένταση και διάρκεια μπουρίνι. Την «πήραν μαζί τους» με τα τρεξίματά τους την έκαναν σύμμαχο και πραγματικά ανάγκασαν τον ΟΦΗ να υποφέρει από την τρομερή πίεση, ειδικά στα λεπτά της θύελλας από το 45΄ έως το 65-70! Αυτό το θέαμα των μονομαχιών μέσα στην καταιγίδα και η προσπάθεια να παιχθεί όσο το δυνατό πιο σωστό ποδόσφαιρο, μας καθήλωσε! Παρά το 0-0 θα θυμόμαστε για πολλά χρόνια αυτή την αναμέτρηση. Πώς είχαμε το ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-2 πριν 25 χρόνια στα χιόνια, έτσι θα έχουμε κι αυτό το χθεσινό…

Η βραδιά έγραψε ιστορία για πολλούς ακόμη λόγους! Ποτέ ξανά ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε εντός έδρας αγώνα του στις 22:15, ματς που τελείωσε γύρω στις 00:30! Συγκλονιστική τη βραδιά την έκανε η ΠΑΟΚτσήδικη κερκίδα! Οι ημίγυμνοι νεαροί στη θύρα 4 αλλά και όλοι οι άλλοι που έμειναν στη θέση τους. Τέτοιο πάθος, τέτοια ένταση στην καταιγίδα, τέτοιος παλμός και επικράτηση κατά κράτος των καιρικών συνθηκών, δεν έχουμε ξαναζήσει! Όσο δυνάμωνε το τρομερό μπουρίνι, τόσο πιο δυνατά φώναζαν και μετέφεραν την έντασή τους στην ομάδα! Εκπληκτική αίσθηση! Γίγαντες όσοι έγραψαν ιστορία με αυτή την κερκίδα χθες!

Από τα πιο δυνατά 20λεπτα σε μάχες και… καταιγιστικό ποδόσφαιρο το… 45-65. Οι του ΠΑΟΚ «έπνιξαν» και κατανίκησαν τους αντιπάλους που απλά… προσεύχονταν να πιάνει και τα άπιαστα ο Χριστογεώργος. Και ο Έλληνας τερματοφύλακας τα κατάφερε! Έγιναν απίθανα πράγματα στο ματς αυτό για να λήξει 0-0, αν και μεταξύ μας, ό τι και αν γίνει το 2026 για τον ΠΑΟΚ δεν πρόκειται πλέον να μας προκαλέσει έκπληξη.

Κάπου εκεί ο Λίσι σκέφτεται και πάλι να παίξει με δύο φορ. Το έκανε με την Άντερλεχτ και δεν του βγήκε, χθες τα ίδια, επιμένοντας σε κάτι που αν δεν έχεις δουλέψει πάρα πολύ καλά ΔΕΝ σε κάνει πιο επιθετικογενή ή πιο επικίνδυνο. Άργησε να το αλλάξει και ο ΠΑΟΚ στο τέλος δεν βρήκε άλλη μεγάλη φάση για να καταγράψει ένα αρνητικό αποτέλεσμα που τον αδικεί κατάφορα.

* Πώς γίνεται ο Τέιλορ να είναι τόσο ανώτερος του Σανταμαρία στο κέντρο; Πώς ο ΠΑΟΚ παίρνει τόσο μεγάλο ρίσκο με τον Κένι μοναδικό καθαρόαιμο δεξί μπακ; Δύναμη ο Ούγκρεσιτς! Για να πάρει αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ πρέπει να παρουσιάσει στοιχεία αμυντικής οργάνωσης και προσωπικότητας που μέχρι τώρα του λείπουν.

* Είπε όσα είπε ο Λίσι για την επιλογή του να παίξει με δύο φορ, ακούσαμε και τον Κόντη να μιλάει για… δίκαιο αποτέλεσμα και για ΠΑΟΚ που δεν έκανε μεγάλες φάσεις! Μερικές φορές και οι προπονητές αν δεν μπορούν να πουν τα αυτονόητα, ας μην μιλάνε καθόλου.

* Ο διαιτητής Πολυχρόνης ήρθε σε ΠΑΟΚ-ΟΦΗ στην Τούμπα να παίξει 40-60 κόβοντας συστηματικά επιθέσεις του ΠΑΟΚ με διάφορες ανακαλύψεις. Ήταν ολοφάνερη η διάθεσή του, ενώ στο τέλος ο Φωτιάς που προχθές ευνόησε σκανδαλωδώς την ΑΕΚ και εκτέθηκε από τον ίδιο τον Νίκολιτς, αποφάσισε να παγώσει βίντεο στο VAR για να δοθεί κόκκινη κατά του ΠΑΟΚ. Η ΚΕΔ τους επιβράβευσε και τους δύο! Ο Σαββίδης οφείλει να βλέπει πολλές και διάφορες κινήσεις που γίνονται και φυσικά να σκεφτεί πώς και γιατί αυτή ειδικά την περίοδο προσπάθησαν να τον πείσουν -και αυτόν- ότι και στα ντέρμπι πρέπει να σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές. Φοβερά πράγματα γίνονται… Απίστευτα, και ο Σαββίδης έχει μεγάλη ευθύνη να τα αναλύσει για να καταλάβει τι παίζεται.

* Μεταγραφικά είναι ολοφάνερο ότι οι μεγάλοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ έχουν ενισχυθεί σε απίστευτο βαθμό, τη χρονιά που έφυγε ο Λουτσέσκου και ο Κωνσταντέλιας. Είναι… τόσο απλό όσο το βλέπετε και ο ΠΑΟΚ οφείλει να το αντιμετωπίσει! Από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες έχει κενό στο 9 που οφείλει να το καλύψει με πολύ μεγάλη ποιότητα, αφού μέχρι τώρα έχει «φάει» πάρα πολλές ήττες με παίκτες που χάθηκαν για διάφορους λόγους. Θέμα υπάρχει και στο έξι αφού τα χαφ του που τώρα παίζουν, δεν έχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Έχει βρεθεί ο Γιάκιτς που εγκρίθηκε από τους ποδοσφαιρανθρώπους και τώρα… περιμένουμε. Ο τελικός απολογισμός σε λίγες ημέρες…