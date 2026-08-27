UEFA: Προσωρινή η αναστολή της απόσυρσης από τις διοργανώσεις της FIFA

Με ανακοίνωσή της η UEFA ξεκαθάρισε ότι η απόσυρση των ομάδων της από τις διοργανώσεις της FIFA είναι προσωρινή, περνώντας ξανά στην επίθεση κατά του Τζάνι Ινφαντίνο.

Μακροσκελή ανακοίνωση εξέδωσε η UEFA λίγο πριν την κλήρωση της league phase του Champions League, μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει τη θέση της αναφορικά με το θέμα της FIFA. Μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζεται πως η αναστολή της απόσυρσης των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων από τις διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών U20, του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών U17 είναι προσωρινή.

Παράλληλα, τονίζεται ότι ο «αν ο νυν πρόεδρος της FIFA επιδιώξει νέα θητεία, η UEFA θα ενώσει τις δυνάμεις της με τις συνεργαζόμενες Συνομοσπονδίες, ώστε οι εθνικές ομοσπονδίες να έχουν μια αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή». Όλα αυτά με την UEFA να έχει ξεκαθαρίσει την αντίθεσή της στην παραλίγο πώληση δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτικούς φορείς, που έχει φέρει αντιδράσεις παγκοσμίως κατά του Τζάνι Ινφαντίνο.

Αναλυτικά:

Εκπρόσωποι των εθνικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA και Ευρωπαίοι εκπρόσωποι στο Συμβούλιο της FIFA, μαζί με τους προέδρους των ευρωπαϊκών εθνικών ομοσπονδιών που βρίσκονται στο Μονακό, συναντήθηκαν για να συζητήσουν τη συνεχιζόμενη κρίση στη FIFA.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν οι συνέπειες της αποτυχημένης προσπάθειας του προέδρου της FIFA να πουλήσει σε εξωτερικούς επενδυτές συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA - ένα σχέδιο που ανέδειξε σοβαρή έλλειψη κρίσης, κατάχρηση της προεδρικής εξουσίας και μια αντίληψη περί ηγεσίας ασύμβατη με τα καθήκοντα του ανώτατου αξιώματος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Οι παρόντες έδωσαν ομόφωνα εντολή στον πρόεδρο και τη διοίκηση της UEFA να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο θεσμικό, πολιτικό και νομικό μέσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί θεμελιώδης μεταρρύθμιση, να αποκατασταθούν σαφή όρια στην προεδρική εξουσία και να διασφαλιστεί ότι η FIFA θα διοικείται ξανά ως θεσμός - και όχι γύρω από ένα και μόνο πρόσωπο.

Το πρώτο βήμα πρέπει να είναι μια πραγματικά ανεξάρτητη εξωτερική έρευνα για το FIFA Forward Enterprise, με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα, τις επικοινωνίες και τα αρχεία λήψης αποφάσεων. Η FIFA δεν μπορεί να ερευνά η ίδια τον εαυτό της και να περιμένει από την ποδοσφαιρική κοινότητα να αποδεχθεί απλώς τα συμπεράσματά της.

Ωστόσο, οι συνέπειες αυτής της κρίσης ξεπερνούν το ζήτημα της διακυβέρνησης. Η εμπιστοσύνη που απαιτείται για την άσκηση του αξιώματος του προέδρου της FIFA έχει χαθεί και δεν μπορεί να αποκατασταθεί απλώς με την απόσυρση μιας πρότασης, με διαβεβαιώσεις ή με υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις εκ των υστέρων. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο χρειάζεται πλέον νέα ηγεσία, ικανή να αποκαταστήσει αυτή την εμπιστοσύνη.

Ως εκ τούτου, η UEFA θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Συνομοσπονδίες, τις εθνικές ομοσπονδίες και ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα - συμπεριλαμβανομένων των φιλάθλων, των παικτών, των συλλόγων, των λιγκών και όλων των υπόλοιπων φορέων - για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της FIFA.

Εάν, παρ' όλα αυτά, ο νυν πρόεδρος της FIFA επιδιώξει νέα θητεία, η UEFA θα ενώσει τις δυνάμεις της με τις συνεργαζόμενες Συνομοσπονδίες, ώστε οι εθνικές ομοσπονδίες να έχουν μια αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή - μια ηγεσία που θα δεσμεύεται στην ακεραιότητα, τη λογοδοσία, την ανάπτυξη και την ουσιαστική θεσμική αλλαγή.

Η FIFA διαθέτει σήμερα δισεκατομμύρια δολάρια σε αποθεματικά. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στις εθνικές ομοσπονδίες. Μαζί με τις άλλες Συνομοσπονδίες, η UEFA θα εξετάσει από κοινού μια υπεύθυνη αποδέσμευση μέρους των αποθεματικών της FIFA προς όφελος των εθνικών ομοσπονδιών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της FIFA.

Το ερώτημα, επομένως, είναι γιατί ο πρόεδρος της FIFA θεώρησε ότι χρειαζόταν εξωτερικούς επενδυτές για να αυξήσει τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ανάπτυξης.

Οι εκπρόσωποι ενημερώθηκαν επίσης ότι η FIFA επιβεβαίωσε πλέον γραπτώς προς την UEFA πως το πρόγραμμα FIFA Forward Enterprise έχει «αμετάκλητα και οριστικά αποσυρθεί» και ότι «δεν θα επανεμφανιστεί με οποιαδήποτε άλλη μορφή, δομή, ονομασία ή τρόπο».

Έχοντας πλέον εξασφαλίσει τις δύο διαβεβαιώσεις που είχε ζητήσει από τη FIFA στις 30 Ιουλίου, και έπειτα από διαβούλευση με τις εθνικές ομοσπονδίες της, η UEFA συμφώνησε να αναστείλει προσωρινά την αποχώρηση των ευρωπαϊκών ομάδων από τις διοργανώσεις της FIFA την ερχόμενη σεζόν, συμπεριλαμβανομένων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών U20, του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών U17.

Η θέση αυτή θα επανεξετάζεται διαρκώς και μπορεί να αλλάξει άμεσα, εφόσον οι περιστάσεις το απαιτήσουν.

Παρότι το άμεσο ζήτημα της συμμετοχής έχει πλέον επιλυθεί, η βαθύτερη κρίση παραμένει.

Η εγκατάλειψη του FIFA Forward Enterprise δεν διαγράφει την εξαπάτηση, τον εκφοβισμό και την κατάχρηση εξουσίας που κατέστησαν δυνατή αυτή την κατάσταση. Ούτε αποκαθιστά την εμπιστοσύνη που έχει χαθεί.

Αυτό δεν είναι επιλογή μεταξύ καλής διακυβέρνησης και ανάπτυξης του ποδοσφαίρου. Ούτε πρόκειται για προσπάθεια της Ευρώπης να αποκτήσει μεγαλύτερη εξουσία μέσα στη FIFA. Πρόκειται απλώς για τη διασφάλιση ότι κανένα κομμάτι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου - μεγάλο ή μικρό, με περισσότερους ή λιγότερους πόρους — δεν θα εξαρτάται από την εξουσία ενός και μόνο ανθρώπου.

Η FIFA έχει θεμελιώδη ευθύνη να στηρίζει κάθε εθνική ομοσπονδία και αυτή η ευθύνη πρέπει να ενισχυθεί, όχι να αποδυναμωθεί. Η ανάπτυξη, όμως, αποτελεί θεσμική υποχρέωση και όχι προεδρική χάρη. Καμία εθνική ομοσπονδία δεν θα πρέπει ποτέ να αναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα στους πόρους που δικαιούται και στην ελευθερία να ασκεί τη δική της κρίση.

Η θέση της UEFA παραμένει ξεκάθαρη: είτε πρόκειται για το Παγκόσμιο Κύπελλο είτε για ένα τουρνουά U15, οι διοργανώσεις της FIFA δεν είναι προς πώληση. Ούτε η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου.

Οι αναπτυξιακοί πόροι της FIFA δεν πρέπει επίσης ποτέ να μετατρέπονται σε εργαλεία προσωπικής ή πολιτικής επιρροής. Ανήκουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και πρέπει να προστατεύονται μέσω διαφανών και αντικειμενικών κανόνων.

Η FIFA πρέπει να διοικείται ξανά ως ένας θεσμός που υπηρετεί το ποδόσφαιρο - και όχι να λειτουργεί ως εργαλείο της εξουσίας ενός ατόμου.