Ευθύμης Κουλούρης: Στην Κρακοβία για τη Βιετσίστα
Επιστροφή στην Πολωνία για τον Ευθύμη Κουλούρη, ο οποίος βρίσκεται στην Κρακοβία προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην τοπική Βιετσίστα. Ο Έλληνας επιθετικός αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει το συμβόλαιό του, το οποίο θα έχει διάρκεια 2+1 έτη.
Ο 30χρονος φορ αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Ουλά, έχοντας κάνει νωρίτερα... παπάδες στην Ekstraklasa, μετρώντας 52 γκολ σε 84 συμμετοχές με τη φανέλα της Πογκόν Σέτσιν.
Στο εξωτερικό από το 2022, ο Κουλούρης συνδέθηκε πρόσφατα με πιθανό επαναπατρισμό για χάρη του ΠΑΟΚ, εντούτοις παραμένει εκτός συνόρων, έχοντας αγωνιστεί παλαιότερα και σε Αυστρία (ΛΑΣΚ Λιντς) και Τουρκία (Αλάνιασπορ).
🚨✈️ Efthymis Koulouris wylądował w Krakowie!— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 20, 2026
Napastnik dopełni dziś formalności w klubie i Wieczysta będzie mogła oficjalnie ogłosić swój hitowy transfer.
Grek podpisał kontrakt 2+1. Krół strzelców Ekstraklasy 2024/25 wraca do ligi. @Meczykipl pic.twitter.com/lfuIHh54NW
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