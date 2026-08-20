UEFA, AFC και CONCACAF φέρονται να ετοιμάζουν πρόταση μομφής κατά του Τζάνι Ινφαντίνο.

Οι εκλογές της FIFA που θα γίνουν τον Μάρτιο το 2027 είναι ενδεχομένως οι πιο κρίσιμες εδώ και πολλά χρόνια, με τον Τζάνι Ινφαντίνο να θέλει να παραμείνει στην προεδρία αλλά τις πρόσφατες κινήσεις του να τον φέρνουν σε δύσκολη θέση.

Η αποτυχημένη απόπειρα εισαγωγής ιδιωτών στο Παγκόσμιο Κύπελλο φαίνεται πως έχει αποτελέσει τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με UEFA, AFC και CONCACAF να αντιτίθενται από την αρχή στον ισχυρό άντρα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και να σκέφτονται πλέον να προχωρήσουν σε πρόταση μομφής κατά του Ελβετού. Κάτι που όπως αναφέρει το Reuters, δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στα χρονικά της FIFA...

Από την άλλη, σε Ευρώπη, Ασία και Βόρεια και Κεντρική Αμερική υπάρχει ο φόβος ότι σε περίπτωση που η απόπειρά τους αποτύχει, ο Ινφαντίνο θα βγει ακόμη πιο δυνατός από τη σύγκρουση, με CONMEBOL και AFC να διατηρούν τη στήριξή τους στο πρόσωπό του, την ώρα που η OFC δεν έχει πάρει ξεκάθαρη θέση.