Η FIFA ανακοίνωσε την αποχώρηση του γενικού διευθυντή επιχειρήσεων, Κέβιν Λαμούρ, ο οποίος είχε ασκήσει κριτική στον Τζάνι Ινφαντίνο...

Λίγες εβδομάδες αφότου άσκησε κριτική στον Τζάνι Ινφαντίνο, ο Κέβιν Λαμούρ αποτέλεσε παρελθόν από τη FIFA! Ο Γάλλος τεχνοκράτης, που από τον Νοέμβριο του 2024 εκτελούσε χρέη γινικού διευθυντή επιχειρήσεων στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, απομακρύνθηκε από αυτήν, σε μία εξέλιξη που προκαλεί ερωτηματικά.

Ο 46χρονος παράγοντας εργαζόταν με τον Ινφαντίνο και στο παρελθόν, όταν οι δύο άντρες βρίσκονταν στην UEFA, όμως στις 31 Ιουλίου έβαλε κατά του προέδρου για την απόπειρά του να επιτρέψει τη συμμετοχή ιδιωτών στα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μεταξύ άλλων, ο Λαμούρ είχε δηλώσει στο Associated Press ότι τα μέλη της FIFA είχαν εξαπατηθεί από την απροθυμία του Ινφαντίνο να μιλήσει ανοιχτά για τα σχέδιά του, κάνοντας λόγο για «πρότζεκτ εντός ατόμου, το οποίο όχι απλά δεν πρέπει να προχωρήσει αλλά έχει φτάσει και η ώρα να κάνουν οι ποδοσφαιρικοί ηγέτες τις σωστές ερωτήσεις στους εαυτούς τους και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις».