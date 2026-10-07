Οι 2οι Ισθμιακοί Αγώνες «Η Αναβίωση» επιστρέφουν στην Ισθμία, με τη συμμετοχή σχολείων, τοπικών σωματείων και διεκεκριμένων αθλητών.

Με διευρυμένο αθλητικό πρόγραμμα, συμμετοχή σχολείων και τοπικών σωματείων και την παρουσία διακεκριμένων αθλητών, οι 2οι Ισθμιακοί Αγώνες «Η Αναβίωση» επιστρέφουν στην Ισθμία το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026.

Οι Αγώνες διοργανώνονται από τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και την Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η διοργάνωση παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, σε συνέντευξη Τύπου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας. Στη συνέντευξη συμμετείχαν ο δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης, η Ολυμπιονίκης και πρόεδρος της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής «Δημήτριος Βικέλας» Όλγα Βασδέκη, ο Παραολυμπιονίκης του στίβου Στέλιος Μαλακόπουλος, συνοδευόμενος από τον προπονητή του Δημήτρη Σκιντζή και ο Ολυμπιονίκης καλαθοσφαίρισης Γιάννης Μπουρούσης.

Τη συνέντευξη συντόνισε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης Θεώνη Μαυροματίδου, η οποία παρουσίασε το διήμερο πρόγραμμα. Συμμετείχαν επίσης ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής Αθανάσιος Παπαθανασίου, ο αντιδήμαρχος Διοικητικού - Οικονομικού Αναστάσιος Σακελλαρίου, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων Δημήτριος Πρωτονοτάριος και ο αντιπρόεδρός της, δημοτικός σύμβουλος Σωτήρης Πέρρας.

Γεώργιος Γκιώνης: «Να πάρουμε τη σκυτάλη από την ιστορία και να τη δώσουμε στην επόμενη γενιά».

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε στην πρώτη αναβίωση των αγώνων σε συνεργασία με το ΥΠΑΙΘΑ, τον Οκτώβριο του 2024, και στη σημασία της συνέχειας της διοργάνωσης, που συνδέει τον αθλητισμό, την παιδεία και τον πολιτισμό στον ιστορικό τόπο διεξαγωγής των Ισθμίων. Ευχαρίστησε τον Γιάννη Βρούτση για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του από την αρχή της προσπάθειας, καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και την Επιτροπή «Δημήτριος Βικέλας» για τη συνεργασία τους.

«Το 2024 κάναμε την αρχή. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2026 κάνουμε το επόμενο βήμα. Γιατί οι Ισθμιακοί Αγώνες επιστρέφουν στον ίδιο τόπο, με ανθρώπους του σήμερα και, κυρίως, με τα παιδιά που θα τους δώσουν το αύριο. Αυτό είναι, για εμάς, το πραγματικό νόημα της αναβίωσης. Να πάρουμε τη σκυτάλη από την ιστορία αυτού του τόπου και να τη δώσουμε στην επόμενη γενιά», δήλωσε ο κ. Γκιώνης.

Γιάννης Βρούτσης: Στήριξη στην αναβίωση της αθλητικής κληρονομιάς στους τόπους της.

Χαιρετισμό, μέσω τηλεδιάσκεψης απηύθυνε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Ο Υπουργός τόνισε από την πλευρά του: «Η απόφασή μας είναι να στηρίξουμε την αναβίωση των αρχαίων αγώνων στους τόπους όπου διεξάγονταν, όπως τα Ίσθμια, αλλά και ιστορικών αθλητικών διοργανώσεων της νεότερης Ελλάδας, όπως τα Τήνια. Θέλουμε η αθλητική μας κληρονομιά να αποκτήσει ξανά ενεργό ρόλο στη ζωή των τοπικών κοινωνιών και να γίνει πηγή έμπνευσης για τις νέες γενιές.

Μέσα από το επίσημο θεσμικό όργανο της Επιτροπής “Δημήτριος Βικέλας”, δίνουμε σε αυτή την προσπάθεια συνέχεια, συντονισμό και επιστημονική υποστήριξη. Ενισχύουμε τη συνεργασία της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης και της αθλητικής κοινότητας, ώστε κάθε αναβίωση να σέβεται την ιστορία του τόπου και να προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής.

Ευχαριστώ θερμά τους δέκα διακεκριμένους αθλητές που στηρίζουν τη φετινή προσπάθεια, με την παρουσία τους στη συνέντευξη Τύπου και στο διήμερο των αγώνων. Η διαδρομή τους αποτελεί ζωντανό παράδειγμα για τα παιδιά. Πίσω από κάθε επίδοση βρίσκονται η επιμονή, η καθημερινή δουλειά και η δύναμη να συνεχίζεις.

Φέτος, η διοργάνωση διευρύνεται με τη συμμετοχή αθλητικών σωματείων της περιοχής, τα οποία εντάσσονται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα των αναβιωμένων Ισθμιακών Αγώνων. Με το άλμα εις μήκος, τον ακοντισμό και τη σφαιροβολία, ενισχύουν το αθλητικό μέρος και τη σύνδεσή του με την τοπική αθλητική κοινότητα. Από την αναπαράσταση της εκκίνησης στην αρχαία αφετηρία έως τις διαδρομές για αθλητές, μαθητές και άτομα με αναπηρία, το πρόγραμμα αναδεικνύει τη χαρά της συμμετοχής και την αξία της συμπερίληψης».

Οι αθλητές στηρίζουν τη διοργάνωση

Η Όλγα Βασδέκη, ο Στέλιος Μαλακόπουλος και ο Γιάννης Μπουρούσης μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το πρόγραμμα και απηύθυναν πρόσκληση συμμετοχής στο κοινό.

Στο διήμερο των αγώνων θα παρευρεθούν οι διακεκριμένοι αθλητές: η Φανή Χαλκιά, η Κατερίνα Θάνου, ο Γιάννης Κωστάκης, η Μαρία Πρεβολαράκη, η Δήμητρα Παπαδοπούλου και ο Γιώργος Αμανατίδης. Με την παρουσία τους στις εκδηλώσεις, στην έναρξη των αθλητικών δράσεων και στις απονομές, θα δώσουν ξεχωριστό χαρακτήρα στη διοργάνωση.

Την τελετή έναρξης του Σαββάτου θα παρουσιάσουν η Κλέλια Πανταζή και ο Γιάννης Κωστάκης, μαζί με τη δημοσιογράφο της ΕΡΤ Μαρία Μαγκλάρα. Η Κλέλια Πανταζή και ο Γιάννης Κωστάκης αναλαμβάνουν για δεύτερη φορά την παρουσίαση της πρώτης ημέρας Ισθμιακών Αγώνων.

Το πρόγραμμα του διημέρου

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 19:00, το πρόγραμμα αναδεικνύει την ιστορική, πολιτιστική και εκπαιδευτική διάσταση των Ισθμίων. Περιλαμβάνει επίσημους χαιρετισμούς, τελετουργικό δρώμενο από μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Ιωάννη Στέφα, καθώς και εισηγήσεις από τη διευθύντρια του σχολείου Κανέλλα Κόσσυβα και τον εκπαιδευτικό Σταμάτη Γκούμα.

Το μουσικό σχήμα «Παύσις» θα παρουσιάσει αρχαίες μελωδίες με τη συνοδεία αρχαίων οργάνων, παραδοσιακή ελληνική μουσική και πρωτότυπες συνθέσεις. Θα πραγματοποιηθεί επίσης διαγωνισμός ποίησης με θέμα την Παγκόσμια Ειρήνη.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 09:00, οι αθλητικές δράσεις ξεκινούν με αναπαράσταση της εκκίνησης από την αρχαία αφετηρία του σταδίου, την ύσπληγγα. Την έναρξη θα κηρύξει ο δήμαρχος μαζί με τους προσκεκλημένους αθλητές.

Για πρώτη φορά εντάσσεται στο πρόγραμμα διαδρομή 12 χιλιομέτρων, με αφετηρία τον Αρχαίο Δίολκο και τερματισμό το Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας, συνδέοντας δύο σημαντικά σημεία της ιστορίας της περιοχής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης διαδρομή 100 μέτρων για άτομα με αναπηρία, διαδρομές 500 και 1.000 μέτρων για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και άλμα εις μήκος, ακοντισμό και σφαιροβολία με τη συμμετοχή τοπικών αθλητικών σωματείων. Οι δράσεις ολοκληρώνονται με παρουσίαση ελληνορωμαϊκής πάλης, ενώ μετά τα αγωνίσματα θα ακολουθούν απονομές μεταλλίων.

Την επιστημονική και ιστορική επιμέλεια του σχεδιασμού του προγράμματος έχει η Δρ. Ιλεάνα Κλοκώνη, εκτελεστική διευθύντρια της Επιτροπής «Δημήτριος Βικέλας» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.