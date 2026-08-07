Το μυστικό σχέδιο της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο που κατέρρευσε!

Αποκαλύπτεται το απόρρητο σχέδιο Ινφαντίνο για είσοδο ιδιωτών επενδυτών στο Μουντιάλ, που κατέρρευσε μετά τις έντονες αντιδράσεις.

Η μεγαλύτερη εμπορική ανατροπή στην ιστορία της FIFA έμεινε στα χαρτιά. Ένα απόρρητο σχέδιο του Τζάνι Ινφαντίνο, που θα άνοιγε την πόρτα σε ιδιωτικά κεφάλαια και θα μετέτρεπε το Παγκόσμιο Κύπελλο σε επενδυτικό προϊόν, κατέρρευσε μέσα σε λίγες ημέρες μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε.

Ένα έγγραφο με την ένδειξη «Αυστηρά Ιδιωτικό και Εμπιστευτικό» αποκαλύπτει το εύρος του σχεδίου για τη δημιουργία της «FIFA Forward Enterprise (FFE)», μιας νέας εμπορικής εταιρείας στην οποία διεθνείς επενδυτές θα αποκτούσαν μειοψηφικό ποσοστό, συμμετέχοντας ουσιαστικά στην εμπορική αξιοποίηση των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς το σχέδιο δεν αφορούσε απλώς μια νέα εμπορική συνεργασία, αλλά μια πιθανή αλλαγή μοντέλου λειτουργίας της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας: τη μεταφορά ενός μεγάλου μέρους της οικονομικής δραστηριότητας της FIFA σε μια εταιρική δομή με συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών

Η πρόταση παρουσιάστηκε στις εθνικές ομοσπονδίες στα τέλη Ιουλίου, ωστόσο εγκαταλείφθηκε μέσα σε λίγες ημέρες. Τη νύχτα της 31ης Ιουλίου προς την 1η Αυγούστου, ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την απόσυρσή της, παραδεχόμενος ότι είχε προκαλέσει «διχασμό που δεν εξυπηρετεί πλέον τον αρχικό στόχο». Λίγο αργότερα, η FIFA, ύστερα από έκτακτη σύσκεψη, αναγνώρισε δημόσια ότι «έγιναν λάθη» και απέστειλε επιστολή συγγνώμης στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της.

Το επίμαχο έγγραφο των 25 διαφανειών περιέγραφε αναλυτικά το σχέδιο της FIFA για τη δημιουργία της FFE, μιας εταιρείας που θα αναλάμβανε τη διαχείριση και την εμπορική αξιοποίηση του σημαντικότερου περιουσιακού στοιχείου της παγκόσμιας ομοσπονδίας: του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι τέσσερις στρατηγικοί στόχοι

Η παρουσίαση, η οποία έφερε τα λογότυπα της FIFA και της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας J.P. Morgan, υποστήριζε ότι η παγκόσμια ομοσπονδία «δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη», έχοντας δημιουργήσει ισχυρά θεμέλια στη διακυβέρνηση, την ανάπτυξη και τη διοργάνωση των διεθνών διοργανώσεων. Κεντρικό μήνυμα του σχεδίου ήταν ότι η «εμπορική βελτιστοποίηση θα ανοίξει τον δρόμο για μια νέα εποχή ανάπτυξης», με τέσσερις βασικούς άξονες:

Απλούστευση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Αποτελεσματικότερη εμπορική αξιοποίηση των διοργανώσεων.

Ενίσχυση της εμπορικής τεχνογνωσίας.

Ευκολότερη πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια.

Η FIFA επιχειρηματολογούσε ότι, παρά την τεράστια απήχηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου - με περίπου 1,4 δισεκατομμύρια τηλεθεατές στον τελικό του 2022 στο Κατάρ - τα οικονομικά της μεγέθη υπολείπονται σημαντικά εκείνων των μεγάλων επαγγελματικών αθλητικών διοργανώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι: η FIFA εμφανίζει ετήσια έσοδα περίπου 3,6 δισ. δολαρίων στον κύκλο 2023-2026, ενώ η NFL κατέγραψε έσοδα 21,2 δισ. δολαρίων την περίοδο 2024-2025.

Παράλληλα, το έγγραφο διαβεβαίωνε ότι, ανεξάρτητα από το νέο επιχειρηματικό μοντέλο, η FIFA θα διατηρούσε τον αποκλειστικό έλεγχο της διακυβέρνησης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, των διοργανώσεων, του διεθνούς αγωνιστικού ημερολογίου και όλων των κανονιστικών και αθλητικών αποφάσεων.

Πώς θα λειτουργούσε η FIFA Forward Enterprise

Σύμφωνα με την πρόταση, η FFE θα αναλάμβανε σχεδόν το σύνολο της εμπορικής δραστηριότητας της FIFA, καθώς και την οργάνωση και διαχείριση των διοργανώσεων.

Σε αντάλλαγμα, η νέα εταιρεία θα κατέβαλλε ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα στη FIFA, η οποία θα περιοριζόταν κυρίως στον θεσμικό της ρόλο, τη διακυβέρνηση και την εποπτεία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Το οικονομικό κίνητρο για τις ομοσπονδίες

Το πλέον ελκυστικό στοιχείο της πρότασης αφορούσε την αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς τις εθνικές ομοσπονδίες. Το πρόγραμμα FIFA Forward, το οποίο σήμερα προβλέπει επιχορήγηση 8 εκατ. δολαρίων ανά ομοσπονδία για την περίοδο 2023-2026, θα ενισχυόταν σημαντικά:

20 εκατ. δολάρια για την περίοδο 2027-2030.

22 εκατ. δολάρια για την περίοδο 2031-2034.

24 εκατ. δολάρια (περίπου 20,8 εκατ. ευρώ) για την περίοδο 2035-2039.

Παράλληλα, προβλεπόταν η δημιουργία του προγράμματος Fast Forward, μέσω του οποίου κάθε ομοσπονδία θα μπορούσε να λάβει επιπλέον χρηματοδότηση έως και 20 εκατ. δολάρια, με τα κεφάλαια να προέρχονται από την πώληση μειοψηφικού ποσοστού της FFE σε διεθνείς επενδυτές μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Οι επενδυτές και οι αντιδράσεις

Αρχικά δεν γινόταν καμία αναφορά στους επενδυτές που θα συμμετείχαν στο εγχείρημα. Ωστόσο, μετά τις αποκαλύψεις των Times, η FIFA επιβεβαίωσε ότι στο σχέδιο συμμετείχαν: η Thrive Eternal, εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών του Αμερικανού Τζόσουα Κούσνερ, ο επιχειρηματίας Γκρεγκ Μάφεϊ, επικεφαλής της Bann Ventures και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Liberty Media, με ρόλο βασικού εμπορικού συμβούλου.

Η μεταφορά των πρώτων κεφαλαίων αναμενόταν να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου. Ωστόσο, το σχέδιο δεχόταν έντονη κριτική, καθώς δεν υπήρχε σαφής πρόβλεψη για τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές θα αποκόμιζαν οικονομική απόδοση από τη συμμετοχή τους.

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά στο πώς θα αποζημιωθούν οι επενδυτές. Μέσω μερισμάτων; Η πρόταση ήταν είτε αφελής είτε δείγμα πρωτοφανούς ερασιτεχνισμού», σχολίασε χαρακτηριστικά ανώτατο στέλεχος του ποδοσφαίρου.

Και σχέδιο για Μουντιάλ 64 ομάδων

Την ίδια περίοδο, η FIFA κυκλοφόρησε και δεύτερο εσωτερικό έγγραφο, πέντε σελίδων, στο οποίο εξεταζόταν η πιθανότητα επέκτασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε 64 ομάδες από τη διοργάνωση του 2030.

Η σχετική μελέτη καλούνταν να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσο ένα τουρνουά με 64 συμμετέχουσες ομάδες θα ενίσχυε τόσο τη στρατηγική ανάπτυξη όσο και την οικονομία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η ταυτόχρονη προώθηση δύο τόσο φιλόδοξων σχεδίων προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις στο εσωτερικό της FIFA, οδηγώντας τελικά στην πλήρη εγκατάλειψη της FIFA Forward Enterprise, πριν ακόμη αυτή προλάβει να πάρει επίσημη μορφή.